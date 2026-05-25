ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने गिरफ्तार किया

बहराइच: जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पुलिस के मुताबिक, युवक पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं और उनमें गहरी नाराजगी थी.

रानीपुर थाना क्षेत्र के दर्जिनपुरवा होलपारा ग्राम के रहने वाले सज्जाद अली (25) पुत्र इसहाक पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पोस्ट डाला था. पोस्ट के वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. मामला संज्ञान में आया तो पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके साथ ही आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी.

रानीपुर थानाध्यक्ष हरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया. थाने में आरोपी युवक पर मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजा गया है.