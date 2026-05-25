सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने गिरफ्तार किया
पोस्ट वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 8:12 PM IST
बहराइच: जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पुलिस के मुताबिक, युवक पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं और उनमें गहरी नाराजगी थी.
रानीपुर थाना क्षेत्र के दर्जिनपुरवा होलपारा ग्राम के रहने वाले सज्जाद अली (25) पुत्र इसहाक पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पोस्ट डाला था. पोस्ट के वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. मामला संज्ञान में आया तो पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके साथ ही आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी.
रानीपुर थानाध्यक्ष हरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया. थाने में आरोपी युवक पर मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजा गया है.
वहीं इससे पहले आरोपी ने अपने द्वारा की गई गलतियों की माफी मांगते हुए दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही है. वही पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम पर की गई भड़काऊ पोस्ट को डिलीट भी करवा दिया गया है. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस प्रकार की अगर कोई भी भड़काऊ पोस्ट डालता है या बनाता है, जिससे किसी भी समुदाय की भावना आहट होती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी. पकड़े गए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
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