बोकारो पुलिस ने 5 चोर को किया गिरफ्तार, लाखों की बैटरी बरामद

बोकारो पुलिस ने दर्जनों बैटरी के साथ पांच चोरों को गिरफ्तर किया है. गिरफ्तार गिरोह गाड़ी और टावर से बैटरी चोरी करता था.

POLICE ARRESTED FIVE ACCUSED
पुलिस की गिरफ्त में बैटरी चोर गिरोह (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 7:37 PM IST

बोकारो: बालीडीह थाना पुलिस ने गाड़ी और टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी पाई है. इस चोर गिरोह के पास से 46 बैटरी को बरामद किया गया है. जिसका बाजार मूल्य लाखों में है. चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला टोटो और बाइक के साथ कटर मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया गया है. पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें चार चोर और एक खरीदार शामिल है.

एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड धीरज कुमार वर्मा है, जो चार लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहा था. गिरोह ने बालीडीह थाना क्षेत्र में दो, सेक्टर-12 थाना क्षेत्र में तीन, पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र में एक और बीएस सिटी थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था. चोरों ने खासकर मोबाइल टावर को सॉफ्ट टारगेट में लिया था. इन टावरों से इन्हें एक एकमुस्त कई बैटरी एक साथ मिल जाते थे.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

टावर के बैटरी की चोरी से आमलोगों को होती थी परेशानी

टावर लाइन की बैटरी चोरी होने से आम आदमी को नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ता था. गिरफ्तार चोरों में धीरज कुमार वर्मा, प्रथम कुमार और रोशन कुमार सोनाटांड़ का रहने वाला है. जबकि पीयूष कुमार राजेंद्र नगर का रहने वाला है. वहीं खरीदार महेश कुमार महतो जरीडीह थाना क्षेत्र के जैनामोड़ का रहने वाला है. एसपी ने बताया कि इस गिरोह के पकड़े जाने से चोरी की घटनाओं में कमी आएगी.

पुलिस द्वारा बरामद किए गए बैटरी का बाजार मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रहा है. इन चोरों से चार पहिया वाहन मालिक भी काफी परेशान थे. रात में घर के सामने लगे चार पहिया वाहन से बैटरी की चोरी कर लेते थे. जिसकी जानकारी वाहन मालिकों को सुबह लगती थी. वहीं रात में खड़ी ट्रकों से भी बड़ी ही आसानी से बैटरी की चोरी कर ली जाती थी.

