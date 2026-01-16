तेज पत्ते की आड़ में गांजा की तस्करी, 44.930 माल के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार
अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने पांच गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 16, 2026 at 4:57 PM IST
अल्मोड़ा: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेन्द्र पींचा के निर्देश पर जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सल्ट पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार से 44.930 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए पांच नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है.
बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 11.23 लाख रुपये बताई जा रही है. तस्कर गांजे को तेज पत्ता बताकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस के अनुसार कटपतिया तिराहे के पास चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UK07-AX-8384 को रोका गया. कार में सवार युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.
#AlmoraPolice का नशे के विरुद्ध एक्शन— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) January 16, 2026
- स्विफ्ट डिजायर कार में गांजा भरकर ले जा रहे 05 तस्करों को SOG व सल्ट पुलिस ने धर दबोचा,
-लगभग 44.930 KG गांजा बरामद
- पुलिस से बचने के लिये बोल रहे थे तेजपत्ता है निकला गांजा
- पुलिस टीम को 5 हजार रुपये के इनाम से किया पुरस्कृत pic.twitter.com/z9C1SoRUzr
उन्होंने गांजे को तेज पत्ता बताकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन सघन तलाशी लेने पर वाहन से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हो गया. यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह, क्षेत्राधिकारी रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी निरीक्षक भुवन चंद्र जोशी और थानाध्यक्ष सल्ट कश्मीर सिंह के नेतृत्व में की गई.
पुलिस ने सभी आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर थाना सल्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी सीज कर दिया गया है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे यह गांजा मंगरु से काशीपुर ले जा रहे थे.
पुलिस अब गांजा तस्करी के नेटवर्क, इसके स्रोत और सप्लाई चैन से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है. गिरफ्तार आरोपियों में
- अंगद सिंह (22) निवासी कचनाल गाजी काशीपुर.
- अमन जाटव (19) निवासी आदर्श नगर अम्बेटर पार्क.
- अजीत सिंह उर्फ अज्जू (21) निवासी कचनाल गाजी काशीपुर.
- अजय सिंह उर्फ अज्जी (24) निवासी रम्पुरा शांतिनगर कॉलोनी.
- हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी (20) निवासी रम्पुरा लाइन पार काशीपुर शामिल हैं.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आम जनता से भी अपील की गई है कि नशे से जुड़ी किसी भी सूचना को पुलिस के साथ साझा करें, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें.
