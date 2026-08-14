रांची में महिला ड्रग्स पैडलर्स सहित पांच गिरफ्तार, नशीले पदार्थ के साथ कैश बरामद
रांची में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को पकड़ा है.
Published : August 14, 2026 at 8:45 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की सूचना पर छापेमारी कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 11.16 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 लाख 34 हजार 15 रुपये नकद भी बरामद किया है.
क्या है पूरा मामला
रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के इन्द्रपुरी रोड नंबर-14 स्थित महिला के घर में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है. सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी रांची के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया.
पुलिस छापामारी दल ने 13 अगस्त की रात में महिला के घर में दबिश दी. पुलिस बल को देखते ही वहां मौजूद लोगों ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चार पुरुष और एक महिला समेत पांच लोगों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में सुशील तिर्की, राजकुमार राम, मो. दानिश उर्फ मुन्नू, सुमित तिर्की और एक महिला शामिल है.
तलाशी में अलग-अलग मात्रा में मिला ब्राउन शुगर
पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से अलग-अलग मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया. सुशील तिर्की के पास एल्युमिनियम फॉयल में लपेटा हुआ 2.97 ग्राम ब्राउन शुगर मिला. राजकुमार राम के पास 3.91 ग्राम ब्राउन शुगर और 5,095 रुपये बरामद हुए. इसी तरह मो. दानिश उर्फ मुन्नू के पास 1.90 ग्राम ब्राउन शुगर और 33,200 रुपये, जबकि सुमित तिर्की के पास 1.38 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया. महिला के पास से 0.91 ग्राम ब्राउन शुगर और 65,820 रुपये मिले.
पुलिस के मुताबिक बरामद ब्राउन शुगर की कुल मात्रा 11.16 ग्राम है. पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 1,34,015 रुपये नकद बरामद किए. इसके अलावा पांच मोबाइल फोन, एक रजिस्टर्ड स्कूटी और एक कार भी जब्त की गई है. पुलिस के अनुसार बरामद नकदी और अन्य सामान के संबंध में भी जांच की जा रही है. पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद बरामद सामान को जब्त कर लिया.
इस मामले में सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 283/2026, दिनांक 13 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ धारा 20(b)/22/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में शामिल सुमित तिर्की के खिलाफ सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 359/25, दिनांक 10 जुलाई 2025 में भी धारा 21(b)/22/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज रहा है.
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