लूटकांड का खुलासा, बहनोई ही निकला मास्टरमाइंड, पांच आरोपी गिरफ्तार
देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 13, 2026 at 7:30 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में बीती 9 जनवरी को घर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक इस पूरे लूटकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित का बहनोई ही निकाला. उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था.
जमीन के बयाने की रकम लूटने का था प्लान: पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को तेलपुर चौक के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने सहारनपुर में अपनी जमीन का करोड़ा में सौदा किया था, जिसका भनक पीड़ित के बहनोई यानी फुफेरी बहन को पति को लग गई थी. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर से बयाने की धनराशि को लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन जमीन का सौदा कैंसिल होने के कारण आरोपियों को घटना में केवल कुछ नकदी और ज्वैलरी ही मिली थी. देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने पूरे मामले का खुसाला किया.
परिवार को बंधक बना की थी लूटपाट: पुलिस ने बताया कि बीती 9 जनवरी को शराफत निवासी वन विहार मेहुवाला ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई थी. शराफत ने अपनी शिकायत में बताया कि 9 जनवरी की रात को चार लोग उनके घर में घुसे थे. चारों ने परिवार को बंधक बनाया और मारपीट कर एक लाख रुपए की नगदी और कुछ ज्वैलरी लूट ले गए थे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों को गठन किया गया था. पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली और अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया. इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तेलपुर चौक के पास से चेकिंग के दौरान मुजफ्फरनगर निवासी आरोपी बुशरान राणा, आसिफ उर्फ बबलू, इरफान, राजकुमार उर्फ अनिल और वासिफ को गिरफ्तार किया.
आरोपियों से लूट की रकम बरामद हुई: आरोपियों के कब्जे से पुलिस को शराफत के घर लूटी गई धनराशि 91,950 रुपए, 315 बोरे के दो अवैध तमंचे, 315 बोर के चार जिंदा कारतूस 315 बोर और दो चाकू भी बरामद हुए. एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक पूछताछ में मास्टरमाइंड आरोपी बुशरान ने बताया गया कि वह पीड़ित की सगी बुआ का दामाद है और जगह-जगह अपने साथियों के साथ घूमकर कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता हैं.
बहनोई ने ही बनाई थी लूट की योजना: पुलिस के मुताबिक आरोपी को जानकारी थी कि शराफत ने सहारनपुर में अपनी जमीन का करोड़ों रुपये में सौदा किया गया है और बयाने के तौर पर उसके पास लगभग एक करोड 80 लाख रुपए आने वाले हैं, जिस पर आरोपी ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर शराफत के घर पर लूट की योजना बनाई.
योजना के मुताबिक आठ जनवरी की रात आरोपी अपने अन्य साथियों आसिफ उर्फ बबलू, इरफान, राजकुमार उर्फ अनिल और वासिफ को लेकर पीड़ित के घर के पास गया और उन्हें पीड़ित का घर दिखाकर मौके से चला गया.
आरोपी के साथियों ने अपने पास रखे तमंचे और चाकू से घर में मौजूद लोगों को डरा धमकाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पीड़ित की जमीन का सौदा न हो पाने के कारण उसे बयाने की धनराशि नहीं मिल पाई. जिस कारण आरोपियों को वारदात में पीड़ित के घर से मात्र एक लाख रुपए और कुछ ज्वैलरी ही मिली, जिसे लेकर अभियुक्त मौके से फरार हो गए. साथ ही घटना में लूटी गई ज्वेलरी की बरामदगी के लिए आरोपियों को न्यायालय से पीसीआर लिया जायेगा.
पढ़ें---