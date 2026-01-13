ETV Bharat / state

लूटकांड का खुलासा, बहनोई ही निकला मास्टरमाइंड, पांच आरोपी गिरफ्तार

देहरादून: राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में बीती 9 जनवरी को घर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक इस पूरे लूटकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित का बहनोई ही निकाला. उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था.

जमीन के बयाने की रकम लूटने का था प्लान: पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को तेलपुर चौक के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने सहारनपुर में अपनी जमीन का करोड़ा में सौदा किया था, जिसका भनक पीड़ित के बहनोई यानी फुफेरी बहन को पति को लग गई थी. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर से बयाने की धनराशि को लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन जमीन का सौदा कैंसिल होने के कारण आरोपियों को घटना में केवल कुछ नकदी और ज्वैलरी ही मिली थी. देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने पूरे मामले का खुसाला किया.

बहनोई ही निकला लूट का मास्टरमाइंड (ETV Bharat)

परिवार को बंधक बना की थी लूटपाट: पुलिस ने बताया कि बीती 9 जनवरी को शराफत निवासी वन विहार मेहुवाला ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई थी. शराफत ने अपनी शिकायत में बताया कि 9 जनवरी की रात को चार लोग उनके घर में घुसे थे. चारों ने परिवार को बंधक बनाया और मारपीट कर एक लाख रुपए की नगदी और कुछ ज्वैलरी लूट ले गए थे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों को गठन किया गया था. पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली और अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया. इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तेलपुर चौक के पास से चेकिंग के दौरान मुजफ्फरनगर निवासी आरोपी बुशरान राणा, आसिफ उर्फ बबलू, इरफान, राजकुमार उर्फ अनिल और वासिफ को गिरफ्तार किया.