हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चोरी मामले का पर्दाफाश, कबाड़ के भाव बेच दिए गए कीमती उपकरण, 5 गिरफ्तार

दुमकाः दस दिन पूर्व दुमका के हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कीमती उपकरणों की चोरी का मामला उजागर हुआ था. झारखंड विधानसभा में प्रदीप यादव ने इस पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. दुमका पुलिस ने पूरे मामले पर से खुलासा किया है. हैरानी की बात यह है कि भारी भरकम राशि से क्रय किए गए इन स्वास्थ्य उपकरणों को चोरों ने उड़ाकर कबाड़ी के भाव बेच दिया था. इस मामले में गोड्डा से एक कबाड़ी वाले को और पाकुड़ से इसमें शामिल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही स्वास्थ्य उपकरणों से निकाले गए भारी मात्रा में तांबा के तार भी बरामद किए गए हैं.



एसपी ने कहा - तीन महीनों से कर रहे थे चोरी

दुमका - गोड्डा की सीमा पर अवस्थित हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से करीब एक करोड़ के स्वास्थ्य उपकरण की चोरी में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार की शाम जेल भेज दिया. उपकरण चुराने के लिए ये लोग तीन माह से काम में लगे हुए थे. उपकरण की चोरी केवल तांबा का तार हासिल करने के लिए की गई थी.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

गिरफ्तार आलमगीर शेख, हुसैन शेख, अबिदुल शेख, माजिद अली पाकुड़ के और चोरी का सामान खरीदने वाला मो. अहसान शेख उर्फ मोटा भाई गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के गुलजारबाग का रहने वाला है. वहीं कई और लोगाें के शामिल होने का पता चला है. पुलिस ने कबाड़ी मोटा की दुकान से कई उपकरण के अलावा 12 किलो तांबे का तार.

एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि 6 दिसंबर को जांच के क्रम में चोरी का पता चला. सरैयाहाट के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के बयान पर मामला दर्ज करने के बाद जरमुंडी एसडीपीओ अमित कच्छप के नेतृत्व में चार थाना की पुलिस को मिलाकर एसआइटी का गठन किया गया.

कबाड़ियों पर हुआ शक

एसपी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पता चला कि हंसडीहा में पहले कई कबाड़ी दिखते थे, लेकिन चोरी की बात सामने आने के बाद उनका दिखना बंद हो गया. इसके बाद कबाड़ियाें की पहचान की गई. जांच के क्रम में पाकुड़ के आलमगीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी की बात स्वीकार की. उसकी निशानदेही पर बाकी अन्य आरोपित को पकड़ा गया. सभी से पता चला कि इन लोगों ने तांबा का तार हासिल करने के लिए चोरी को अंजाम दिया था.