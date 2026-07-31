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हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर प्रिंस खान के पांच गुर्गे को हथियार के साथ किया गिरफ्तार

हजारीबाग में गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग से जुड़े पांच सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.

FIVE ACCUSED ARRESTED IN HAZARIBAG
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 9:59 AM IST

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हजारीबाग: जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के आराहरा इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें एक आरोपी घायल हो गया, जबकि कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के आपराधिक संगठन कोयलांचल शांति सेना कुबेर गिरोह के खिलाफ की गई. एसपी अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित एसआईटी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

टीम ने मो शमशाद उर्फ साहिल और वकास हैदर की निशानदेही पर अरुण कुमार सिंह और रौशन मालाकार को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में गिरोह द्वारा कोयला क्षेत्रों में लेवी वसूली और दहशत फैलाने की योजना का खुलासा हुआ. पुलिस जब आराहरा के बुधना घाटी पुलिया के पास पहुंची तो अपराधियों ने 6-7 राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में सैयद मोहम्मद जीशान के पैर में गोली लगी. पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 23 जिंदा गोलियां और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं. अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

29 जुलाई को एसपी मिली थी गुप्त सूचना

हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बताया कि 29 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी हजारीबाग के लोहसिंघना क्षेत्र में युवकों को अपने गिरोह से जोड़कर कोयलांचल शांति सेवा कुबेर संगठन का विस्तार कर रहे हैं. सूचना के आधार पर बड़कागांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में विशेष एसआईटी का गठन किया गया और तकनीकी व खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई.

जांच के दौरान सबसे पहले हजारीबाग के आजाद नगर से मो शमशाद को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर मंडई कोलघाटी से वकास हैदर को पकड़ा गया. जिसके पास से 303 बोर की 20 जिंदा गोलियां बरामद हुई. इसके बाद दोनों की निशानदेही पर बोकारो के चास निवासी अरुण कुमार सिंह और रौशन मालाकार को चरही थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. इनके पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

पूछताछ में आरोपियों ने किया खुलासा

पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि वे प्रिंस खान के करीबी बताए जा रहे अमन कुमार सिंह के नेतृत्व में कोयला खनन क्षेत्रों में लेवी वसूली, दहशत फैलाने और गिरोह का विस्तार करने का काम कर रहे थे. गिरफ्तार अपराधियों ने यह भी स्वीकार किया कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के आराहरा 13 मील, टीपी-0/5 के पास किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी.

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अरुण कुमार सिंह के खिलाफ चास, पुतकी, बरवाड्डा, केंदुआडीह, बैंक मोड़ और कतरास थानों में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित करीब आठ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, घायल सैयद मोहम्मद जीशान के खिलाफ लोहसिंघना थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से मामला दर्ज है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कार्रवाई से प्रिंस खान गिरोह की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है. फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. साथ ही गिरोह के नेटवर्क, वित्तीय स्रोतों और अन्य सहयोगियों की भी गहन जांच की जा रही है. जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध, लेवी वसूली और अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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प्रिंस खान के गुर्गे का मुठभेड़
FIVE ACCUSED ARRESTED IN HAZARIBAG

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