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हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर प्रिंस खान के पांच गुर्गे को हथियार के साथ किया गिरफ्तार

हजारीबाग: जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के आराहरा इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें एक आरोपी घायल हो गया, जबकि कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के आपराधिक संगठन कोयलांचल शांति सेना कुबेर गिरोह के खिलाफ की गई. एसपी अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित एसआईटी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

टीम ने मो शमशाद उर्फ साहिल और वकास हैदर की निशानदेही पर अरुण कुमार सिंह और रौशन मालाकार को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में गिरोह द्वारा कोयला क्षेत्रों में लेवी वसूली और दहशत फैलाने की योजना का खुलासा हुआ. पुलिस जब आराहरा के बुधना घाटी पुलिया के पास पहुंची तो अपराधियों ने 6-7 राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में सैयद मोहम्मद जीशान के पैर में गोली लगी. पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 23 जिंदा गोलियां और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं. अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

29 जुलाई को एसपी मिली थी गुप्त सूचना

हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बताया कि 29 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी हजारीबाग के लोहसिंघना क्षेत्र में युवकों को अपने गिरोह से जोड़कर कोयलांचल शांति सेवा कुबेर संगठन का विस्तार कर रहे हैं. सूचना के आधार पर बड़कागांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में विशेष एसआईटी का गठन किया गया और तकनीकी व खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई.

जांच के दौरान सबसे पहले हजारीबाग के आजाद नगर से मो शमशाद को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर मंडई कोलघाटी से वकास हैदर को पकड़ा गया. जिसके पास से 303 बोर की 20 जिंदा गोलियां बरामद हुई. इसके बाद दोनों की निशानदेही पर बोकारो के चास निवासी अरुण कुमार सिंह और रौशन मालाकार को चरही थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. इनके पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए.