चार पहिया वाहन की चोरी कर लगा देता था ठिकाना, बिहार के वैशाली से संचालित था गिरोह

गिरिडीह पुलिस ने चार पहिया वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

FIVE ACCUSED ARRESTED IN GIRIDIH
पुलिस की गिरफ्त में अंतर्राज्यीय गिरोह (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 28, 2025 at 8:33 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 9:03 PM IST

गिरिडीह: जिला की पुलिस ने चार पहिया वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है. गिरोह में शामिल पांच लोगों को जिले की बेंगाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिहार के वैशाली जिले के हरिलोचनपुर थाना से अमित कुमार, मुंगेर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गुरुशरण उर्फ मुन्ना, गिरिडीह मुफस्सिल थाना के सिरसिया गांव से संदीप कुमार सिन्हा, वैशाली के बलिगांव थाना क्षेत्र से सुभाष कुमार सिंह और महुआ थाना क्षेत्र से राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार गिरोह के पास से चोरी में इस्तेमाल करने वाले औजार और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है. यह सफलता एसपी डॉ बिमल कुमार द्वारा गठित विशेष टीम को मिली है. बेंगाबाद थाना में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने बताया कि बेंगाबाद निवासी रीना देवी पति सुनील कुमार के घर के सामने दरवाजे के पास खड़ी स्कॉर्पियो की चोरी हो गई थी. इसे लेकर बेंगाबाद थाना कांड संख्या 177/25 दर्ज किया गया था.

गिरफ्तार आरोपियों को लेकर जानकारी देतीं इंस्पेक्टर (ईटीवी भारत)

गिरिडीह और वैशाली में एक एक स्कॉर्पियों को किया गया बरामद

कांड के उद्भेदन के लिए एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह सदर जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में एक टीम गठित की. टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सहयोग सूचना इकट्ठा कर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया. इंस्पेक्टर ममता ने बताया कि गिरफ्तार गिरोह के पास से स्कार्पियो को जब्त कर बेंगाबाद थाना लाया गया है. साथ ही एक संदिग्ध द्वारा स्कॉर्पियो वाहन को वैशाली के महुआ थाना को सुपूर्द किया है. इंस्पेक्टर ने कहा कि वाहन की जांच पड़ताल की जा रही है.


सुभाष का है आपराधिक इतिहास

इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने बताया कि वैशाली के अभियुक्त सुभाष कुमार सिंह का अपराधिक इतिहास रहा है. वह चोरी किए गए वाहनों की पंजीयन संख्या, इंजन संख्या, चेचिस संख्या में छेड़छाड़ कर गांजा, शराब की तस्करी और अन्य अवैध कार्य में लगाता था. इस गिरोह में शामिल अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है.


छापेमारी दल में ये पुलिस पदाधिकारी रहे शामिल

छापेमारी दल में बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, एसआई विजय मंडल, रवींद्र कुमार सिंह, आरक्षी तकनीकी शाखा के जोधन महतो, राजेश गोप, शशिभूषण प्रसाद, हवलदार प्रमोद कुमार दास, आरक्षी अनुज कुमार सिंह, चौकीदार प्रमोद कुमार, अरविंद कुमार राणा और रोशन मरांडी शामिल थे. टीम ने स्कॉर्पियो के अलावा अलग-अलग साइज के रींच, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर एवं पिलास, वाहन को मोडिफाई करने में प्रयुक्त क्रोमियम कवर, ब्लैक फिल्म पेपर, डिसप्ले, ब्रश, अलग-अलग लोगों का आरसी कार्ड, विभिन्न प्रकार की चाभियां, काटने में प्रयुक्त करने वाली ग्राइंडर मशीन, छेद करने में प्रयुक्त ड्रिल मशीन, वायर कटर सहित कई अन्य सामान बरामद किया है.

Last Updated : November 28, 2025 at 9:03 PM IST

पांच आरोपी गिरफ्तार
गिरिडीह
अंतरराज्यीय गिरोह गिरफ्तार
FIVE ACCUSED ARRESTED
FIVE ACCUSED ARRESTED IN GIRIDIH

