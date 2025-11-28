ETV Bharat / state

चार पहिया वाहन की चोरी कर लगा देता था ठिकाना, बिहार के वैशाली से संचालित था गिरोह

गिरिडीह: जिला की पुलिस ने चार पहिया वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है. गिरोह में शामिल पांच लोगों को जिले की बेंगाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिहार के वैशाली जिले के हरिलोचनपुर थाना से अमित कुमार, मुंगेर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गुरुशरण उर्फ मुन्ना, गिरिडीह मुफस्सिल थाना के सिरसिया गांव से संदीप कुमार सिन्हा, वैशाली के बलिगांव थाना क्षेत्र से सुभाष कुमार सिंह और महुआ थाना क्षेत्र से राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार गिरोह के पास से चोरी में इस्तेमाल करने वाले औजार और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है. यह सफलता एसपी डॉ बिमल कुमार द्वारा गठित विशेष टीम को मिली है. बेंगाबाद थाना में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने बताया कि बेंगाबाद निवासी रीना देवी पति सुनील कुमार के घर के सामने दरवाजे के पास खड़ी स्कॉर्पियो की चोरी हो गई थी. इसे लेकर बेंगाबाद थाना कांड संख्या 177/25 दर्ज किया गया था.

गिरफ्तार आरोपियों को लेकर जानकारी देतीं इंस्पेक्टर (ईटीवी भारत)

गिरिडीह और वैशाली में एक एक स्कॉर्पियों को किया गया बरामद

कांड के उद्भेदन के लिए एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह सदर जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में एक टीम गठित की. टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सहयोग सूचना इकट्ठा कर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया. इंस्पेक्टर ममता ने बताया कि गिरफ्तार गिरोह के पास से स्कार्पियो को जब्त कर बेंगाबाद थाना लाया गया है. साथ ही एक संदिग्ध द्वारा स्कॉर्पियो वाहन को वैशाली के महुआ थाना को सुपूर्द किया है. इंस्पेक्टर ने कहा कि वाहन की जांच पड़ताल की जा रही है.



सुभाष का है आपराधिक इतिहास