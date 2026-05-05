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पारिवारिक कलह में दी दर्दनाक मौत, पत्नी और साला ही निकला कातिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सरायकेला में बाया सरदार के हत्या में शामिल उनकी पत्नी और उनके चार सालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

MURDER ACCUSED ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 2:51 PM IST

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सरायकेला: जिला अंतर्गत खरसावां थाना क्षेत्र में हुए चर्चित बाया सरदार हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ समीर सवैया ने जानकारी दी. उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि बाया सरदार की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी सुनीता सरदार ने अपने परिजनों के साथ मिलकर कराई थी.

​ऐसे दिया घटना को अंजाम

एसडीपीओ समीर सवैया के अनुसार, पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचनाओं के आधार पर जाल बिछाया था. जिसमें मृतक की पत्नी सुनीता, साला सोमा मुंडा उर्फ लुबू मुंडा, बीर सिंह मुंडा और बिरा मुंडा को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में यह बात सामने आई कि आपसी रंजिश और विवाद के कारण पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना फरसा, वारदात में प्रयुक्त स्कूटी और चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

मामले को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

​मुख्य आरोपी का रहा है आतंकी इतिहास

जांच में यह भी पता चला कि आरोपी सोमा मुंडा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. वह साल 2019 में कुचाई थाना अंतर्गत आर्म्स एक्ट और यूएपीए जैसे गंभीर नक्सली मामलों में जेल जा चुका है. एसडीपीओ ने बताया कि इस छापेमारी दल में थाना प्रभारी गौरव कुमार और तकनीकी शाखा की अहम भूमिका रही है.

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सरायकेला में हत्यारा गिरफ्तार
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