ETV Bharat / state

जामताड़ा पुलिस का साइबर क्राइम पर प्रहार, अपराधियों को सिम दिलाने वाला भी शिकंजे में

जामताड़ा: साइबर अपराधियों को सिम दिलाने वाले समेत पांच आरोपियों को साइबर थाना की पुलिस ने पकड़ा है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच मोबाइल, 6 सिम कार्ड, तीन एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.

सिम प्रोवाइड कराने वाला समेत 5 गिरफ्तार

मंगलवार को साइबर थाना की पुलिस ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रतनोडीह गांव पहाड़िया टोला में छापामारी अभियान चलाया. जहां साइबर अपराध करते चार आरोपियों को रंगेहाथों पकड़ा गया जबकि एक अन्य घटनाक्रम में साइबर अपराधियों को फर्जी सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले को कालाझरिया पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा गया. जिसका नाम मुजाहिद अंसारी बताया गया है. इनके पास से पुलिस ने पांच मोबाइल 6 सिम कार्ड तीन एटीएम कार्ड एक पैन कार्ड एक आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.

जानकारी देते जामताड़ा एसपी (Etv bharat)

गूगल से खाता धारकों का क्रेडिट-डेबिट कार्ड नंबर निकालकर करते थे ठगी

साइबर ठग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के खाताधारकों का नंबर गूगल से निकाल लेते थे. खाता धारकों को कार्ड बंद होने की बात कहकर उनके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग कर कार्ड का डिटेल ले लेते थे. इसके बाद ओटीपी नंबर लेकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे. पकड़ा गया आरोपी मुजाहिद अंसारी साइबर आरोपियों को फर्जी सिम उपलब्ध कराता था. पुलिस को सूचना और जानकारी मिलने पर काला झरिया के पास से उसे पकड़ लिया गया है.

एसपी ने ‌दी जानकारी