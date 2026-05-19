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जामताड़ा पुलिस का साइबर क्राइम पर प्रहार, अपराधियों को सिम दिलाने वाला भी शिकंजे में

जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 11:08 PM IST

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जामताड़ा: साइबर अपराधियों को सिम दिलाने वाले समेत पांच आरोपियों को साइबर थाना की पुलिस ने पकड़ा है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच मोबाइल, 6 सिम कार्ड, तीन एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.

सिम प्रोवाइड कराने वाला समेत 5 गिरफ्तार

मंगलवार को साइबर थाना की पुलिस ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रतनोडीह गांव पहाड़िया टोला में छापामारी अभियान चलाया. जहां साइबर अपराध करते चार आरोपियों को रंगेहाथों पकड़ा गया जबकि एक अन्य घटनाक्रम में साइबर अपराधियों को फर्जी सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले को कालाझरिया पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा गया. जिसका नाम मुजाहिद अंसारी बताया गया है. इनके पास से पुलिस ने पांच मोबाइल 6 सिम कार्ड तीन एटीएम कार्ड एक पैन कार्ड एक आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.

जानकारी देते जामताड़ा एसपी (Etv bharat)

गूगल से खाता धारकों का क्रेडिट-डेबिट कार्ड नंबर निकालकर करते थे ठगी

साइबर ठग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के खाताधारकों का नंबर गूगल से निकाल लेते थे. खाता धारकों को कार्ड बंद होने की बात कहकर उनके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग कर कार्ड का डिटेल ले लेते थे. इसके बाद ओटीपी नंबर लेकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे. पकड़ा गया आरोपी मुजाहिद अंसारी साइबर आरोपियों को फर्जी सिम उपलब्ध कराता था. पुलिस को सूचना और जानकारी मिलने पर काला झरिया के पास से उसे पकड़ लिया गया है.

एसपी ने ‌दी जानकारी

जामताड़ा एसपी शंभू कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर टीम गठित कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रतनोडीह में गांव छापामारी साइबर के अड्डे पर किया गया. जहां से कुल चार साइबर आरोपी पकड़े गए. इसके अलावा सूचना पाकर पुलिस ने काला झरिया के पास से एक मुजाहिद अंजसारी को पकड़ा, जो साइबर अपराधियों को फर्जी सिम उपलब्ध कराने का काम करता था.

पुलिस की आरोपियों से मुख्यधारा में आने की अपील

एसपी शंभू कुमार सिंह ने खासकर साइबर अपराध में शामिल युवा नौजवानों से साइबर अपराध में शामिल न होकर मुख्य धारा में आने की अपील की है और साथ ही चेतावनी दी है कि साइबर अपराध को छोड़े और समाज के मुख्य धारा मे काम करें वरना पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी.

फिलहाल पकड़े गए सभी पांचों साइबर अपराधी के खिलाफ साइबर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेज दिया है.

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