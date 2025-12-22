ETV Bharat / state

APK फाइल के जरिए लोगों का अकाउंट खाली! पुलिस के हत्थे चढ़े पांच साइबर अपराधी

धनबादः साइबर अपराधी अब ठगी के नए ट्रेंड अपना रहें हैं. यह ट्रेंड है APK FILE, सरकारी साइट के मैसेज जैसे डीटीओ ई-चालान या किसी बैंक का रिवार्ड भेजकर ओटीपी एक्सेस एडमिन प्लान की मदद से ठगी कर रहे हैं.

कोयलांचल में कुछ ऐसाे ही मामले सामने आए हैं. ऐसे कुल 58 मामले इस साल धनबाद में दर्ज किए गए हैं. इन 58 मामलों में आज सोमवार का भी एक मामला . पुलिस ने बैंक मोड़ थाना में इसको लेकर दर्ज किया है.

पुलिस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मयहर होटल में छापेमारी की. जहां से APK FILE के जरिए साइबर ठगी करने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन अपराधियों के पास 10 मोबाइल, 16 सिमकार्ड, 38 बैंक खाते, एक फिंगर प्रिंट क्लोन, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी की ई-पॉश मशीन, एक वाहन और 6 हजार रुपए नकद बरामद किये हैं.

जानकारी देते सिटी एसपी (ETV Bharat)

गिरफ्तार किए गए अपराधी APK FILE जैसे फर्जी डीटीओ ई-चालान, एसबीआई रिवार्ड भेजकर ओटीपी एक्सेस एडमिन प्लान भेजकर पैसे की निकासी कर लेते थे. गिरफ्तार अपराधियों में से सूरज चौहान और साहिल खान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. जबकि पिंटू कुमार मंडल गिरीडीह, बिकु शाह बिहार के रोहतास और बसंत कुमार मंडल धनबाद के भूली का रहने वाला है.

इस कार्रवाई को लेकर धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि यह पांचों होटल में रहकर साइबर ठगी का धंधा चला रहे थे. यह एक गैंग के लिए काम करते थे. कमाई का कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और शेष राशि को ऊपर गैंग के साथी को भेजते थे. होटल की भी जांच पड़ताल चल रही है, इसमें आगे अभी अनुसंधान जारी है.

एक मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप बना लेते थे. उसके बाद जिस नम्बर से ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप बनाते थे, उसे बंद कर देते थे. फिर उसी व्हाट्सएप से लोगों को एपीके लिंक भेजा करते थे. पहला मोबाइल जिससे कि ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप बनाया वह नंबर बंद रहने के कारण पुलिस को ट्रेस करना आसान नहीं है. जिस कारण शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस के लिए आसान नहीं होता है.

खतरनाक है APK FILE!

APK FILE एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है. जिसमें अंत में APK लिखा रहता है. अपराधी कोडिंग के जरिए इसे बनाते हैं. इसे सुरक्षित नहीं माना जाता है. APK लिंक की अपराधी प्रोग्रामिंग करते हैं. जिसमें वह अपना नंबर डाल देते हैं. किसी भी व्यक्ति द्वारा इस फाइल को क्लिक करने पर, उस व्यक्ति का एक्सेस चला जाता है. एक्सेस का मतलब उस व्यक्ति के पास आने वाले मैसेज या ओटीपी अपराधी के पास चले जाते है. उस ओटीपी का ही इस्तेमाल कर अपराधी आसानी से अकाउंट से पैसे की निकासी कर लेते हैं. इससे बचने के लिए जिन्हें आप नहीं जानते हैं, उनके द्वारा मैसेज के जरिए लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए. जिन्हें नहीं जानते उनके लिए मोबाइल में ऑटो डाउनलोड के ऑप्शन को बंद रखें. जिससे कि APK FILE स्वतः डाउनलोड नहीं हो सकेगी.