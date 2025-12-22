APK फाइल के जरिए लोगों का अकाउंट खाली! पुलिस के हत्थे चढ़े पांच साइबर अपराधी
धनबाद में पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
December 22, 2025
धनबादः साइबर अपराधी अब ठगी के नए ट्रेंड अपना रहें हैं. यह ट्रेंड है APK FILE, सरकारी साइट के मैसेज जैसे डीटीओ ई-चालान या किसी बैंक का रिवार्ड भेजकर ओटीपी एक्सेस एडमिन प्लान की मदद से ठगी कर रहे हैं.
कोयलांचल में कुछ ऐसाे ही मामले सामने आए हैं. ऐसे कुल 58 मामले इस साल धनबाद में दर्ज किए गए हैं. इन 58 मामलों में आज सोमवार का भी एक मामला . पुलिस ने बैंक मोड़ थाना में इसको लेकर दर्ज किया है.
पुलिस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मयहर होटल में छापेमारी की. जहां से APK FILE के जरिए साइबर ठगी करने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन अपराधियों के पास 10 मोबाइल, 16 सिमकार्ड, 38 बैंक खाते, एक फिंगर प्रिंट क्लोन, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी की ई-पॉश मशीन, एक वाहन और 6 हजार रुपए नकद बरामद किये हैं.
गिरफ्तार किए गए अपराधी APK FILE जैसे फर्जी डीटीओ ई-चालान, एसबीआई रिवार्ड भेजकर ओटीपी एक्सेस एडमिन प्लान भेजकर पैसे की निकासी कर लेते थे. गिरफ्तार अपराधियों में से सूरज चौहान और साहिल खान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. जबकि पिंटू कुमार मंडल गिरीडीह, बिकु शाह बिहार के रोहतास और बसंत कुमार मंडल धनबाद के भूली का रहने वाला है.
इस कार्रवाई को लेकर धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि यह पांचों होटल में रहकर साइबर ठगी का धंधा चला रहे थे. यह एक गैंग के लिए काम करते थे. कमाई का कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और शेष राशि को ऊपर गैंग के साथी को भेजते थे. होटल की भी जांच पड़ताल चल रही है, इसमें आगे अभी अनुसंधान जारी है.
एक मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप बना लेते थे. उसके बाद जिस नम्बर से ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप बनाते थे, उसे बंद कर देते थे. फिर उसी व्हाट्सएप से लोगों को एपीके लिंक भेजा करते थे. पहला मोबाइल जिससे कि ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप बनाया वह नंबर बंद रहने के कारण पुलिस को ट्रेस करना आसान नहीं है. जिस कारण शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस के लिए आसान नहीं होता है.
खतरनाक है APK FILE!
APK FILE एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है. जिसमें अंत में APK लिखा रहता है. अपराधी कोडिंग के जरिए इसे बनाते हैं. इसे सुरक्षित नहीं माना जाता है. APK लिंक की अपराधी प्रोग्रामिंग करते हैं. जिसमें वह अपना नंबर डाल देते हैं. किसी भी व्यक्ति द्वारा इस फाइल को क्लिक करने पर, उस व्यक्ति का एक्सेस चला जाता है. एक्सेस का मतलब उस व्यक्ति के पास आने वाले मैसेज या ओटीपी अपराधी के पास चले जाते है. उस ओटीपी का ही इस्तेमाल कर अपराधी आसानी से अकाउंट से पैसे की निकासी कर लेते हैं. इससे बचने के लिए जिन्हें आप नहीं जानते हैं, उनके द्वारा मैसेज के जरिए लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए. जिन्हें नहीं जानते उनके लिए मोबाइल में ऑटो डाउनलोड के ऑप्शन को बंद रखें. जिससे कि APK FILE स्वतः डाउनलोड नहीं हो सकेगी.
केस स्टडी- 01
सरायढेला थाना क्षेत्र के तपोवन कॉलोनी के रहने वाले गोपाल सिंह द्वारा पूर्व में साइबर थाना में कुछ ऐसा ही मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें डॉक्टर का नंबर लगाने के नाम पर उन्हें साइबर ठगों ने शिकार बनाया. साइबर ठग द्वारा भेजे गए लिंक को ओपन करने पर उनके अकाउंट से 1 लाख 97 हजार रुपए खाली हो गए.
केस स्टडी- 02
बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर के रहने वाले आफताब के मोबाइल पर भी अज्ञात नंबर से कुछ ऐसा ही लिंक भेजा गया था. जिसमें बच्ची की स्कूल फी सम्बंधित थी. APK लिंक ओपन करने पर उसके अकाउंट से 80 हजार 753 रुपए की निकासी कर ली गयी. यह मामला भी पूर्व में साइबर थाना पहुंचा.
केस स्टडी- 03
सरायढेला थाना क्षेत्र के कोलकुसमा के रहने वाले अधीर चंद्र मंडल को भी Apk फाइल के जरिए अपराधियों ने शिकार बनाया. बैंक की लाइफ सर्टिफिकेट के लिए फर्जी लिंक आया।लिंक ओपन करने पर 1 लाख 96 हजार की निकासी हो गई.
ऐसे ही मामले में 8 दिसंबर को इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें सचिन कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, पिता-राजू मंडल, ग्राम सोनाद, थाना-दुण्डी, जिला-धनबाद, महेश मंडल, उम्र-26 वर्ष, पिता-खुलेश्वर मंडल, ग्राम-सोनाद, थाना-टुण्डी, जिला-धनबाद और बिनोद कुमार महतो, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता महाबीर महतो, ग्राम आमटॉड़, पो०-रामाकुण्डा, थाना-तोपचॉची, जिला-धनबाद शामिल है.
