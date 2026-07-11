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OTP फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ः देवघर पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को भेजा जेल

देवघर में पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

Police arrested five cyber criminals in Deoghar
देवघर पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 11, 2026 at 8:47 PM IST

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देवघर: झारखंड का देवघर जिला इन दिनों साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है. जिला के अलग-अलग इलाकों से लगभग हर दिन साइबर ठगों की गिरफ्तारी हो रही है. साथ ही पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को देवघर पुलिस ने सारठ प्रखंड के पुरनीकरहैयां स्थित डाकाय जंगल में छापेमारी कर पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग जंगल में बैठकर मोबाइल फोन के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. इसकी जानकारी मिलते ही देवघर पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर साइबर डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने मौके पर छापेमारी कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के नाम पर लोगों को झांसे में लेते थे. वे ओटीपी भेजकर उसे साझा करने के लिए कहते थे और ओटीपी मिलते ही अपने शिकार के बैंक खातों से रकम निकाल लेते थे. इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 8 सिमकार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता था. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजीत कुमार मंडल, दिनेश कुमार दास, अक्षय कुमार दास, प्रभात कुमार दास और संदीप कुमार दास के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ आरोपियों का साइबर अपराध के मामलों में पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है. फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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