दीपावली पर हत्या-डकैती की साजिश रचने वाले 5 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार बरामद
पुलिस ने हत्या-डकैती की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनसे तीन देसी कट्टे, कारतूस, कार व ऑटो बरामद किया.
Published : October 20, 2025 at 7:54 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में दीपावली के दि हत्या करके डकैती की साजिश रचने वाले पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की. पुलिस ने बदमाशों को वारदात करने से पहले ही दबोच लिया.
जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसफ ने बताया कि जयपुर शहर में 'ऑपरेशन आज' के तहत अवैध हथियार, हार्डकोर बदमाश, सक्रिय गैंग, हथियार रखने वाले और लूट-डकैती की वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया था. डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देशन में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी (क्राइम ब्रांच) टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ हत्या और डकैती की साजिश रचने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने धौलपुर निवासी रामनाथ, उदयभान, राजकुमार, संतोषी उर्फ भूरा और भरतपुर निवासी रामभान को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से तीन देसी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस किए गए हैं.
जयपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी संतोषी उर्फ भूरा ने अपराध के स्थान पर रेकी की थी. रेकी करके जानकारी प्राप्त करके योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम देकर डकैती करना चाह रहे थे. आरोपी साजिश के तहत मकान में घुसकर हत्या और डकैती करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से त्योहार का समय देखकर वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. आरोपी संतोषी उर्फ भूरा सवारी ऑटो रिक्शा चलाते हुए दिन के समय वारदात के लिए चिह्नित स्थानों की रेकी करता था. वह अपने साथियों को डकैती और नकबजनी के लिए जगह बताता था. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही बदमाशों को दबोच लिया. पूछताछ के दौरान कई खुलासे होने की संभावना है.