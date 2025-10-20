ETV Bharat / state

दीपावली पर हत्या-डकैती की साजिश रचने वाले 5 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार बरामद

जयपुर: राजधानी जयपुर में दीपावली के दि हत्या करके डकैती की साजिश रचने वाले पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की. पुलिस ने बदमाशों को वारदात करने से पहले ही दबोच लिया.

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसफ ने बताया कि जयपुर शहर में 'ऑपरेशन आज' के तहत अवैध हथियार, हार्डकोर बदमाश, सक्रिय गैंग, हथियार रखने वाले और लूट-डकैती की वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया था. डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देशन में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी (क्राइम ब्रांच) टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ हत्या और डकैती की साजिश रचने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने धौलपुर निवासी रामनाथ, उदयभान, राजकुमार, संतोषी उर्फ भूरा और भरतपुर निवासी रामभान को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से तीन देसी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस किए गए हैं.