गिरिडीह गोलीकांडः बदले की आग में दो दिनों तक भूखा रहा जग्गू, रेकी की फिर मार दी गोली

गिरिडीह के हशहरी इलाके में हुए गोलीकांड में शामिल सभी पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

FIVE ACCUSED ARRESTED IN GIRIDIH
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 7:53 PM IST

3 Min Read
गिरिडीह: मंगलवार की शाम हुए गोलीकांड में शामिल पांच आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में झगरी निवासी जाकिर अंसारी उर्फ जग्गू, मो रूस्तम अंसारी उर्फ बबलू अंसारी और मो फैयाज अंसारी उर्फ छोटू अंसारी, नयाधौड़ा निवासी मो असलम मंसूरी और बेंगाबाद के अधनचुंआ निवासी मो इरशाद अंसारी उर्फ सोनू शामिल है.

चंद घंटे में अपराधियों तक पहुंची पुलिस

एसपी डॉ बिमल कुमार ने बताया कि घटना के बाद सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की और एक-एक कर सभी पांचों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी ने कहा कि पकड़े गए सभी अपराधियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है. वहीं जिस कंट्री मेड पिस्टल से गोली चलाई गई थी, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)
पूछताछ में मुख्य आरोपी ने उगला राज

इधर गिरफ्त में आए जग्गू ने घटना का कारण और प्लानिंग भी पुलिस को बताया है. पूछताछ में जग्गू ने बताया कि उसकी बहन की मौत के बाद बहनोई असलम जेल चला गया. लेकिन असलम का बहनोई खुर्शीद जेल नहीं गया. इसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका था. ऐसे में उसने खुर्शीद को मारने की योजना बनाई. चूंकि खुर्शीद अंबाटांड़ में रहता था. ऐसे में वह उसको टारगेट में ले नहीं पा रहा था.

गोली मारने से पहले आरोपी ने की रेकी

आरोपी जग्गू को जब यह पता चला कि झगरी में बनाए नए घर पर खुर्शीद आता है. इस जानकारी के बाद उसने खुर्शीद की रेकी करना शुरू किया. दो दिनों की रेकी के बाद मंगलवार को मौका मिला तो गोली मार दी. पुलिस की पूछताछ में जग्गू ने यह बताया कि वह हर हाल में खुर्शीद को मारना चाहता था और यही सोच कर उसने दो दिन खाना भी नहीं खाया था.

पारिवारिक विवाद में खुर्शीद को गोली मारी गई थी. घटना के 12 घंटे के अंदर सभी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया. पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है. इनके पास हथियार कहां से आया इसकी छानबीन की जा रही है: डॉ बिमल कुमार, एसपी, गिरिडीह

छापेमारी में शामिल अधिकारी

छापेमारी को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में अलग-अलग टीम का गठन किया गया था. टीमों ने चंद घंटे में पता लगा लिया कि हमला करने वाले कहां-कहां भागे हैं. पुलिस ने दो लोगों को गांडेय के कुसईया से, एक को बेंगाबाद के अधनाचुवां से और दो को झगरी से गिरफ्तार किया है. छापेमार दल में एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह, गांडेय थाना प्रभारी आनंद कुमार सिंह, अवर निरीक्षक विवेक कुमार माथुरी, संजय कुमार, बद्धेश्वर उरांव, मुकेश कुमार पंडित, शैलेंद्र कुमार सिंह, सअनि चंदन तिवारी और सुबोध कुमार दास मुख्य रूप से शामिल थे.

