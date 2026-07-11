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पलामू पुलिस का नशे पर प्रहार, पंजाब के अफीम तस्कर और डिलीवरी बॉय समेत पांच गिरफ्तार

तीनों को पड़वा में अफीम की डिलीवरी दी गई थी जिसे शहर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को सौंपा जाना था. डिलीवरी के बदले तीनों लड़कों को पांच-पांच हजार रुपए मिले थे. पुलिस की छापेमारी में एसडीपीओ सदर राजेश यादव, सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे.

ऑपरेशन प्रहार के तहत जिला में सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द में ट्रैप लगाकर अफीम की डिलीवरी देने जा रहे तीन युवकों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने 724 ग्राम अफीम बरामद किया. गिरफ्तार युवक आदित्य कुमार टाउन थाना क्षेत्र के कचरवा डैम, नीतीश कुमार नावाजयपुर थाना क्षेत्र के सुदना पेट्रोल पंप, रोशन कुमार छतरपुर थाना क्षेत्र के सोनार मोहल्ला का रहने वाला है.

पलामूः जिला पुलिस को ऑपरेशन प्रहार और एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. इस दौरान पुलिस ने पंजाब के एक तस्कर और अफीम की डिलीवरी करने वालों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने लाखों की अफीम और डोडा को बरामद किया है.

ऑपरेशन प्रहार और एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली है. दोनों कार्रवाई में पांच अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और अफीम की खेप बरामद की गयी है. पूछताछ के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. सदर थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान तीन कुरियर बॉय को गिरफ्तार किया गया है, तीनों पहली बार ये काम कर रहे थे और तीनों को पांच-पांच हजार रुपए तस्करों की तरफ से दिया गया था. जबकि पांकी में गिरफ्तार परगट सिंह आर्म्स एक्ट के मामले में पंजाब में जेल गया था उसके बाद उसकी मुलाकात अफीम तस्करों से हुई थी. बाद में वह अफीम तस्करी में शामिल हो गया. -कपिल चौधरी, एसपी, पलामू.

वहीं पलामू पुलिस को एंटी क्राइम चेकिंग के तहत पांकी थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है. एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 48 किलो डोडा और 230 ग्राम अफीम को बरामद किया है. डोडा और अफीम साथ पुलिस ने हरियाणा के सिरसा के रोरी के रहने वाले परगट सिंह और पलामू की तरहसी के रहने आसिम आलम को गिरफ्तार किया है.

पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)

परगट सिंह और आसिम आलम की दोस्ती जेल में हुई थी. परगट सिंह 2023 से अफीम की तस्करी में शामिल है. पुलिस की कार्रवाई में लेस्लीगंज एसडीपीओ प्रशांत कुमार, इंस्पेक्टर जीत राम महली, पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह, लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

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