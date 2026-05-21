पाकुड़ में तीन अलग अलग घटनाओं में शामिल पांच आरोपी गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी
पाकुड़ में तीन अलग अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 21, 2026 at 5:40 PM IST
पाकुड़: जिले में तीन अलग अलग मामलों में पुलिस ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि नक्सली संगठन के नाम पर कोल कंपनी से 50 लाख की लेवी मांगने का मामला सामने आया है. साथ ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग और चोरी की घटना समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
इन तीन घटनाओं में शामिल सभी पकड़े हए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एसपी अनुदीप सिंह ने पत्रकार सम्मेलन में आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी साझा की.
TPC नक्सल संगठन के नाम पर लेवी की मांग
पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में बीजीआर कोल कंपनी के कर्मी मृणमय मित्रा से 50 लाख की लेवी मांगी गई थी और इसमें शामिल चादु हांसदा एवं चानूस सोरेन को गिरफ्तार किया गया है. एसपी ने बताया कि इन दोनों आरोपियों ने टीपीसी नक्सल संगठन के नाम पर लेवी की मांग की थी और दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और जांच में यह पता चला है कि पकड़े गए दोनों स्थानीय अपराधी है और इनका नक्सल संगठन से कोई कनेक्शन नहीं है.
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द: एसपी
एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने अपने कुछ अन्य साथियों के नाम बताए हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
फायरिंग करने वाले दो गिरफ्तार
एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि दूसरी घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र में कपिलदेव मंडल को जान से मारने की नीयत से गोली चलाईं गई थी और इस घटना में शामिल दर्शन मंडल एवं संदीप मंडल को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है. उन्होंने बताया कि पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र से एक शातिर चोर हबीब शेख को भी गिरफ्तार किया गया है, जो नगर थाना क्षेत्र के बल्लभपुर गांव का रहने वाला है.
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