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पलामू ऑनर किलिंग! बेटी को मौत के घाट उतारने वाला पिता गिरफ्तार

पलामू में पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर लिया है. इसके पीछे चौंकाने वाले राज सामने आए हैं.

Police Arrested Father on Charges of Daughter Murder in Palamu
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 5:00 PM IST

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पलामूः जिला के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में हुए ऑनर किलिंग के मुख्य आरोपी को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 26 मई को गांव में एक लड़की को उसके पिता ने टांगी से काट कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने पूरे मामले में गोपनीय सूचना का आलोक में छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल होने वाले टांगी को बरामद कर लिया.

दरअसल, पिता ने अपनी बेटी का आपत्तिजनक फोटो देख ली थी, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने टांगी से काटकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जबकि इसी मामले में पुलिस को अनुसंधान के क्रम में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली. जिसके बाद लड़की के प्रेमी एवं एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया. लड़की के प्रेमी पर पिता को जानबूझकर उकसाने और लड़की के प्रति दुष्प्रचार करने का आरोप लगा.

लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी लड़की के पिता को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और प्रेमी के द्वारा लड़की के पिता को उकसाने का कार्य किया है.

लड़की का प्रेमी राजबली मेहता उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने लड़की को जंगल में बुलाया था और अरविंद मेहता नामक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक फोटो ली. इसी फोटो को राजबली मेहता ने लड़की के पिता और मां को भेज दिया. फोटो देखने के बाद लड़की के पिता ने लड़की को टांगी से काटकर मौत के घाट उतार दिया.

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लड़की की हत्या का आरोपी गिरफ्तार
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