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दामाद को काटने वाला ससुर गिरफ्तार, पलामू पुलिस से कहा- शराब पीने के बाद बेटी को पीटता था दामाद

पलामू पुलिस ने दामाद की हत्या के आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

MURDER IN PALAMU
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 3:23 PM IST

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पलामू: दामाद को टांगी से काटकर हत्या करने वाले ससुर को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल टांगी को भी बरामद कर लिया है. दरअसल 20 सितंबर को पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के भीखही गांव में गांधी भूइयां नामक व्यक्ति की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोप गांधी के ससुर जगदेव भूइयां पर लगा था.

छतरपुर एसडीपीओ ने दी जानकारी

घटना के बाद पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था. स्पेशल टीम ने छापेमारी करते हुए जगदेव भूइयां को गिरफ्तार किया है. जगदेव भूइयां की उम्र 81 वर्ष है. छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी जगदेव को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस के पूछताछ में जगदेव ने बताया है कि उनकी बेटी के साथ दामाद गांधी शराब पीने के बाद मारपीट करता था. पिछले दो-तीन महीने से बेटी मायके में ही रह रही थी.

बेटी से मारपीट के आरोप में की दामाद की हत्या

एसडीपीओ ने बताया कि घटना के दिन गांधी भूइयां परिवार के सदस्यों के सामने ही अपनी बेटी के साथ मारपीट कर रहा था और बदसलूकी कर रहा था. इसी से नाराज होकर जगदेव ने टांगी से गांधी पर वार किया था. इस घटना में गांधी भूइयां की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस की छापेमारी अभियान में छतरपुर के थाना प्रभारी सौरव चौबे सब इंस्पेक्टर धनंजय गोप समय कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.

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