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पिता 13 साल की बेटी पर रखता था गलत नजर, मजबूरी में पीड़िता ने छोड़ा घर, पुलिस ने पकड़ा तो सच आया सामने

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में पिता पर अपनी 13 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. छेड़छाड़ से परेशान होकर बच्ची घर से भाग गई, जिसके बाद परिजनों ने पिथौरागढ़ की जिला बाल कल्याण समिति (CWC) से मदद मांगी. CWC ने मामले की जांच पुलिस को सौंपी और बच्ची को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया. पुलिस ने घर से कुछ ही दूरी पर बच्ची को सकुशल ढूंढ निकाला. जब बच्ची से पूछताछ की गई तो पूरी सच्चाई सामने आ गई. इसके बाद मामले में मां से भी पूछताछ की गई. पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि जब बच्ची की काउंसलिंग की गई तो रो पड़ी. इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम बच्ची को सुरक्षित स्थान पर ले गई, जहां उसकी काउंसलिंग की गई, वहां भी बच्ची फूट-फूट कर रो पड़ी. जब टीम के सदस्यों ने उससे घर से भागने की वजह पूछी, तो मासूम ने जो बताया वह झकझोर देने वाला था.

बच्ची ने खुलासा किया कि उसका सगा पिता ही उस पर गंदी नजर रखता था और घर में उसके साथ छेड़छाड़ व बदसलूकी करता था. पिता की इसी गंदी नीयत और प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपना ही घर छोड़ दिया था. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद सच जानने के लिए पुलिस ने बच्ची की मां से भी पूछताछ की.