पिता 13 साल की बेटी पर रखता था गलत नजर, मजबूरी में पीड़िता ने छोड़ा घर, पुलिस ने पकड़ा तो सच आया सामने
पिता की हरकतों से परेशान होकर 13 साल की बच्ची घर छोड़कर चली गई थी, जिसे पिथौरागढ़ पुलिस ने पकड़ा था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 2:32 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में पिता पर अपनी 13 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. छेड़छाड़ से परेशान होकर बच्ची घर से भाग गई, जिसके बाद परिजनों ने पिथौरागढ़ की जिला बाल कल्याण समिति (CWC) से मदद मांगी. CWC ने मामले की जांच पुलिस को सौंपी और बच्ची को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया. पुलिस ने घर से कुछ ही दूरी पर बच्ची को सकुशल ढूंढ निकाला. जब बच्ची से पूछताछ की गई तो पूरी सच्चाई सामने आ गई. इसके बाद मामले में मां से भी पूछताछ की गई. पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने बताया कि जब बच्ची की काउंसलिंग की गई तो रो पड़ी. इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम बच्ची को सुरक्षित स्थान पर ले गई, जहां उसकी काउंसलिंग की गई, वहां भी बच्ची फूट-फूट कर रो पड़ी. जब टीम के सदस्यों ने उससे घर से भागने की वजह पूछी, तो मासूम ने जो बताया वह झकझोर देने वाला था.
बच्ची ने खुलासा किया कि उसका सगा पिता ही उस पर गंदी नजर रखता था और घर में उसके साथ छेड़छाड़ व बदसलूकी करता था. पिता की इसी गंदी नीयत और प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपना ही घर छोड़ दिया था. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद सच जानने के लिए पुलिस ने बच्ची की मां से भी पूछताछ की.
सच्चाई सामने आने के बाद उपनिरीक्षक प्रियंका मौनी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच की जा रही है आरोपी पिता को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आरोपी पिता मजदूरी करता है.
बच्ची को CWC का संरक्षण मिला: पीड़ित किशोरी को फिलहाल जिला बाल कल्याण समिति (CWC) के संरक्षण में सुरक्षित रखा गया है. CWC के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खाती ने बताया कि बच्ची के रहने और उसकी पढ़ाई की स्थायी व सुरक्षित व्यवस्था के लिए विभिन्न संस्थाओं और एनजीओ (NGO) से बात की जा रही है. CWC अध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की जानकारी मिले, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें. यह एक 24x7 निशुल्क सेवा है.
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