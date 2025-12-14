ETV Bharat / state

शिकंजे में ड्रग्स कारोबारी पति-पत्नी, मादक पदार्थ बेचती थी फैमली!

रांची में पुलिस ने मादक पदार्थ बेचने वाली फैमली को गिरफ्तार किया है.

Police arrested family involved in selling narcotics in Ranchi
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 14, 2025 at 11:03 PM IST

3 Min Read
रांचीः राजधानी रांची में एक बार फिर से ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. एक बार फिर पति-पत्नी ड्रग्स कारोबार करते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार हुए हैं. छापेमारी के दौरान पुलिस में आरोपी के पास से गांजा भी बरामद किया है.

क्या है पूरा मामला

रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत किशोरगंज रोड नंबर 09 में रहने वाले सुजीत राय और उसकी पत्नी को मादक पदार्थो के खरीद बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सूचना मिली थी की सुजीत राय अपने घर के पास अवैध मादक पदार्थों का खरीद बिक्री कर रहा है.

इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर रांची के नियंत्रण में और पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. गठित छापामारी टीम के द्वारा सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत किशोरगंज रोड नंबर 09 (थाना सुखदेवनगर जिला रांची) स्थित सुजीत राय के घर पहुंचा. घर पर एक पुरूष एवं महिला को गांजा के साथ पकड़ा गया. जिनमें सुजीत राय, उम्र करीब 36 वर्ष, पिता अर्जुन राय, और रबिता देवी, उम्र करीब 32 वर्ष, पति सुजीत राय शामिल हैं.

गिरफ्तार आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के अधीन नियमों का अनुपालन करते हुए विधिवत उनकी तलाशी ली गई. तलाशी के क्रम में पकड़ाये गये व्यक्ति सुजीत राय एवं रबिता देवी के कमरे से गांजा कुल वजन- 1.010 किग्रा सहित अन्य सामानों को विधिवत बरामद किया गया. उनके पास से जब्त किये गये मादक पदार्थ गांजा के संदर्भ में दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया कि यह मादक पदार्थ गांजा है जिसकी बिक्री करते हैं.

इसके बाद दोनों को पुलिस के द्वारा विधिवत गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में सुखदेवनगर थाना कांड संख्याः 654/25, दिनांक 13.12.2025, धाराः 20(b)(ii)/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. गिरफ्तार अभियुक्त सुजीत राय पूर्व में भी गांजा के साथ गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है.

बरामद सामान

इस कार्रवाई में गांजा- कुल वजन- 1.010 किग्रा, कुल राशि- 7520/- रुपये, पैकिंग पलास्टिक, एक वेट मशीन, एक काला रंग का स्कूटी (रजि0नं0 JH01GH0835), एक मोबाइल के साथ माचिस और मोमबत्ती बरामद की गयी है.

