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नकली पुलिस बन लोगों से करता था ठगी, असली पुलिस ने दबोचा, मौके से ठगी का सामान बरामद

कोडरमा में नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था. सूचना पर कर्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

FAKE POLICE ARRESTED IN KODERMA
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 10:21 AM IST

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कोडरमा: जिले के तिलैया पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जो नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था. मामले का खुलासा करते हुए कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि बीते दिनों कोडरमा रेलवे स्टेशन के बाहर एक पैसेंजर को पुलिस होने का झांसा देकर उसके द्वारा पुलिस का स्टीकर लगे हुए बाइक पर बिठाकर सुनसान स्थान पर ले जाया गया. जिसके बाद पैसेंजर से दो हजार रूपए और काजू के एक पैकेट छीन ली. घटना के बाद बिहार के नवादा जिला निवासी पीड़ित मिथलेश कुमार ने तिलैया थाना में मामले को लेकर लिखित शिकायत की.

पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

पीड़ित द्वारा पुलिस को दिए आवेदन से यह बातें सामने आई थी कि उक्त घटना में अपराधी द्वारा नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने और लूट की वारदात देने का कार्य किया जा रहा है. जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी. घटना पर एसपी अनुदीप सिंह द्वारा तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. जहां टीम ने कार्रवाई करते हुए मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों की गहराई से जांच पड़ताल करते हुए दस घंटों के अंदर मामले का खुलासा कर दिया. जिसके बाद घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को धर दबोचा.

गिरफ्तार की लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

आरोपी नकली पुलिस ने कबूला अपना जुर्म

गिरफ्तार अभियुक्त 24 वर्षीय गोपाल प्रसाद उर्फ सौरव ने पुलिसिया पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया हैं. उसने बताया कि वह फूड डिलीवरी का काम किया करता था. अधिक पैसे कमाने की लालच में उसने नकली पुलिस का भेष बनाया और अपने मोटरसाईकिल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का स्टीकर चिपका दिया. साथ ही पुलिस का केमोफ्लाइज वर्दी, नेम प्लेट, पुलिस का जूता, टोपी, मैगजीन पाउच, पिस्टल कवर, झारखंड सशस्त्र वाहिनी का आईडी कार्ड, दो हथकड़ी चाभी सहित अपने नेम प्लेट पर नाम विराट कुमार B+ बनवाया था. जिसके बाद पुलिस होने का झांसा देकर अपराध को अंजाम दे रहा था.

आरोपी गोपाल ने स्वीकार किया कि उसने कुछ माह पूर्व तिलैया थाना क्षेत्र के पीडब्लूडी कार्यालय के पास एक बूजूर्ग रेलकर्मी को पुलिस का झांसा देकर अपनी ठगी का शिकार बनाया था. पुलिस द्वारा इसके निशानदेही पर नकली पुलिस बनने के लिए प्रयुक्त सामानों के साथ उक्त कांड में लूटे गए रूपए, एक पैकेट काजू और घटना में प्रयोग किए गए पुलिस का स्टीकर लगा हुआ मोटरसाईकिल भी पुलिस ने बरामद किया है.

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