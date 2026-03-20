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नकली पुलिस बन लोगों से करता था ठगी, असली पुलिस ने दबोचा, मौके से ठगी का सामान बरामद

कोडरमा: जिले के तिलैया पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जो नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था. मामले का खुलासा करते हुए कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि बीते दिनों कोडरमा रेलवे स्टेशन के बाहर एक पैसेंजर को पुलिस होने का झांसा देकर उसके द्वारा पुलिस का स्टीकर लगे हुए बाइक पर बिठाकर सुनसान स्थान पर ले जाया गया. जिसके बाद पैसेंजर से दो हजार रूपए और काजू के एक पैकेट छीन ली. घटना के बाद बिहार के नवादा जिला निवासी पीड़ित मिथलेश कुमार ने तिलैया थाना में मामले को लेकर लिखित शिकायत की.

पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

पीड़ित द्वारा पुलिस को दिए आवेदन से यह बातें सामने आई थी कि उक्त घटना में अपराधी द्वारा नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने और लूट की वारदात देने का कार्य किया जा रहा है. जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी. घटना पर एसपी अनुदीप सिंह द्वारा तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. जहां टीम ने कार्रवाई करते हुए मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों की गहराई से जांच पड़ताल करते हुए दस घंटों के अंदर मामले का खुलासा कर दिया. जिसके बाद घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को धर दबोचा.

गिरफ्तार की लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

आरोपी नकली पुलिस ने कबूला अपना जुर्म