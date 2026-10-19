ETV Bharat / state

नक्सल संगठन कमजोर पड़ने के बाद लूटपाट की घटना को अंजाम देता था एतवारी का गैंग, देेसी कट्टा के साथ गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

पाकुड़: संथाल परगना में नक्सल संगठन कमजोर पड़ने के बाद नक्सली एतवारी हेमब्रम लूटपाट की घटना को अंजाम देने का काम कर रहा था. पुलिस ने एतवारी हेम्ब्रम और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है. पुलिस ने एक देसी कट्टा को भी जब्त किया है. दो अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी एसपी अनुदीप सिंह ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन कर दी.

एसपी ने बताया कि बीते 2 अक्टूबर को पाकुड़िया थाना क्षेत्र के महुलपहाड़ी गांव स्थित एक राशन दुकान में कुछ अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था. इस मामले में कांड अंकित करते हुए मामले की अनुसंधान एवं छापेमारी को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था. एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गयी थी और चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था और दो अपराधी फरार हो गए थे.