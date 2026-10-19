नक्सल संगठन कमजोर पड़ने के बाद लूटपाट की घटना को अंजाम देता था एतवारी का गैंग, देेसी कट्टा के साथ गिरफ्तार

नक्सल संगठन कमजोर पड़ने के बाद लूटपाट की घटना को अंजाम देता था एतवारी का गैंग, देेसी कट्टा के साथ गिरफ्तार
पाकुड़ में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : October 19, 2026 at 7:50 PM IST
पाकुड़: संथाल परगना में नक्सल संगठन कमजोर पड़ने के बाद नक्सली एतवारी हेमब्रम लूटपाट की घटना को अंजाम देने का काम कर रहा था. पुलिस ने एतवारी हेम्ब्रम और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है. पुलिस ने एक देसी कट्टा को भी जब्त किया है. दो अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी एसपी अनुदीप सिंह ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन कर दी.
एसपी ने बताया कि बीते 2 अक्टूबर को पाकुड़िया थाना क्षेत्र के महुलपहाड़ी गांव स्थित एक राशन दुकान में कुछ अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था. इस मामले में कांड अंकित करते हुए मामले की अनुसंधान एवं छापेमारी को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था. एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गयी थी और चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था और दो अपराधी फरार हो गए थे.
एसपी ने बताया कि टीम को यह सूचना मिली थी कि दोनों फरार अपराधी गुमा मोड़ की ओर से पाकुड़िया प्रखंड की ओर आ रहे हैं. इसी सूचना पर वाहन जांच अभियान चलाया गया. वाहन जांच के दौरान पुलिस को देख बाइक पर सवार दोनों अपराधी भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर दोनों अपराधियों को धर दबोचा और तलाशी के क्रम में एक देसी कट्टा बरामद हुआ.
आरोपियों को लेकर एसपी ने दी जानकारी
एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधी एतवारी हेम्ब्रम एवं लालू कुमार उर्फ लालू राय है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार एतवारी उर्फ नरेश दा उर्फ टीम्पू सोरेन के खिलाफ पूर्व से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा के अलावा गोपीकांदर, रामगढ़, शिकारीपाड़ा, काठीकुंड एवं गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाने में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जबकि लालू राय के खिलाफ शिकारीपाड़ा थाने में 3 आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं.
एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि इस गैंग में कुल 7 अपराधी शामिल थे और चार को पूर्व में जेल भेजा गया है. जबकि अन्य दो की गिरफ्तारी की गयी है. वहीं एक अन्य फरार अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर संभावित ठिकानों में छापेमारी की जा रही है.
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