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हजारीबाग में TSPC के उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ आठ गिरफ्तार

हजारीबाग: जिले के उरीमारी ओपी क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें बताया गया था कि कोलियरी क्षेत्र में उग्रवादी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं.

पुलिस से बचने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी

सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम जब आसवा और गुडकुया गांव के पास पहुंची, तभी उरेज गांव की ओर से आ रही एक सफेद गाड़ी पुलिस को देखकर तेजी से मुड़कर भागने लगी. जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया लेकिन भागने की कोशिश में गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुल और पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

आठ उग्रवादी गिरफ्तार

दुर्घटना के बाद वाहन में सवार सभी लोग भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया. तलाशी के दौरान वाहन में बैठे उग्रवादियों के पास से दो इंसास राइफल समेत भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं. पूछताछ में सभी ने अपने नाम-पते बताए और संगठन से जुड़े होने की पुष्टि हुई.

कई घटनाओं में सक्रिय थे उग्रवादी