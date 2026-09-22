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जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 21 मोटरसाइकिल के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार

जमशेदपुर में पुलिस ने चोरी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 21 मोटरसाइकिल के साथ 8 चोरों को गिरफ्तार किया है.

ACCUSED ARRESTED IN JAMSHEDPUR
पुलिस की गिरफ्त में सभी मोटरसाइकिल चोर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 8:35 PM IST

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जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिलें में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में वाहन चोर गिरोह के आठ सदस्य को गिरफ्तार किया है. जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार चोर गिरोह द्वारा चोरी किए गए 21 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं. पुलिस द्वारा वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता मिली है. बिष्टुपुर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के एक बड़े नेटवर्क के सदस्यों की गिरफ्तारी कर चोरी के वाहन को जब्त किया है.

पुरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉ एहतेशाम वकारीब ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाये गए इस अभियान में चोरी के कुल 21 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं. जबकि इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से वाहन चोरी कर उनके नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ ओडिशा के सीमावर्ती गांवों में बेचने की बात बताई है.

जानकारी देते एसएसपी (ईटीवी भारत)

एसएसपी ने दी जानकारी

एसएसपी ने बताया कि 21 सितंबर की रात करीब 11 बजे बिष्टुपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएम मॉल के पास दो संदिग्ध चोरी की स्कूटी के साथ घूम रहे हैं और वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर तत्काल विशेष छापेमारी दल का गठन किया और पीएम मॉल के पास स्कूटी सवार दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया. पूछताछ में स्कूटी के चोरी की होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर बागबेड़ा, पोटका और कोवाली थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की गई.

accused arrested in jamshedpur
चोरों के पास से बरामद 21 मोटरसाइकिल (ईटीवी भारत)

गिरफ्तार आरोपी में ये हैं शामिल

गिरफ्तार अपराधियों में महेश कुमार, मुनीराम मुर्मू, कारू मार्डी, विक्रांत सहानी, विक्रम साहनी, अशोक पात्रो, पेलाराम सरदार और काशीनाथ सरदार शामिल हैं. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य बिष्टुपुर के जुबली पार्क, नेचर पार्क, पीएम मॉल और नॉर्थ पार्किंग एरिया समेत अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाते थे. चोरी के बाद वाहनों की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर में बदलाव किया जाता था. इसके बाद चोरी के वाहनों को जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों और पड़ोसी राज्य ओडिशा के विभिन्न गांवों में बेचने की बात सामने आई है.

एसएसपी ने बताया कि बरामद वाहनों के इंजन और चेचिस नंबर का सत्यापन कराया जा रहा है. वहीं इस कार्रवाई के बाद जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज कई वाहन चोरी के मामलों के उद्भेदन की उम्मीद है. पुलिस अब गिरोह के आपसी संपर्क, चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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