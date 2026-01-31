ETV Bharat / state

नशे के अवैध कारोबारी के खिलाफ हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद

हजारीबागः पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई की हैं. इनमें ब्राउन शुगर और अवैध विदेशी शराब की भारी मात्रा जब्त की गई है, साथ ही कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

ब्राउन शुगर तस्करी का नेटवर्क भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगवां हवाई अड्डा के समीप कुछ लोग बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की तैयारी कर रहे हैं. इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सीडीपीओ) सदर के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. टीम ने नगवां हवाई अड्डा के निकट एक खंडहरनुमा मकान के पास संदिग्ध युवकों को देखा. घेराबंदी कर सभी को पकड़ा गया और तलाशी ली गई. कार्रवाई में 166.5 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 लाख 51 हजार 700 रुपये नकद, 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए.

जानकारी देते एसपी अंजनी अंजन (Etv Bharat)

पूछताछ में पता चला कि आरोपी चतरा जिले से ब्राउन शुगर लाकर हजारीबाग के विभिन्न इलाकों में बेचने की तैयारी कर रहे थे. सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्रा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार साव (मुख्य पेडलर, चतरा जिले के पितीज गांव निवासी), सावन कुमार, संतोष कुमार, प्रशांत कुमार, अनिल कुमार, संतोष कुमार (हजारीबाग निवासी), योगेश प्रसाद और धर्मेंद्र कुमार (चतरा निवासी) शामिल है.

अवैध शराब की 60 पेटी जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार