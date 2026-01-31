नशे के अवैध कारोबारी के खिलाफ हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद
पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आठ ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ब्राउन शुगर और विदेशी शराब बरामद हुई.
Published : January 31, 2026 at 6:51 PM IST
हजारीबागः पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई की हैं. इनमें ब्राउन शुगर और अवैध विदेशी शराब की भारी मात्रा जब्त की गई है, साथ ही कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.
ब्राउन शुगर तस्करी का नेटवर्क भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार
हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगवां हवाई अड्डा के समीप कुछ लोग बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की तैयारी कर रहे हैं. इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सीडीपीओ) सदर के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. टीम ने नगवां हवाई अड्डा के निकट एक खंडहरनुमा मकान के पास संदिग्ध युवकों को देखा. घेराबंदी कर सभी को पकड़ा गया और तलाशी ली गई. कार्रवाई में 166.5 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 लाख 51 हजार 700 रुपये नकद, 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए.
पूछताछ में पता चला कि आरोपी चतरा जिले से ब्राउन शुगर लाकर हजारीबाग के विभिन्न इलाकों में बेचने की तैयारी कर रहे थे. सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्रा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार साव (मुख्य पेडलर, चतरा जिले के पितीज गांव निवासी), सावन कुमार, संतोष कुमार, प्रशांत कुमार, अनिल कुमार, संतोष कुमार (हजारीबाग निवासी), योगेश प्रसाद और धर्मेंद्र कुमार (चतरा निवासी) शामिल है.
अवैध शराब की 60 पेटी जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार
दूसरी कार्रवाई टाटीझरिया थाना क्षेत्र के बौधा जंगल में हुई. पुलिस को सूचना मिली कि यहां पिकअप गाड़ी से अवैध शराब की तस्करी हो रही है. टीम ने जंगल के पास बिना नंबर प्लेट वाली चार पहिया गाड़ी देखी. पुलिस को देखते ही चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया.
गाड़ी की तलाशी में 60 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपी रामचंद्र टाटीझरिया (हजारीबाग) का ही निवासी है. उसने बताया कि शराब को टाटीझरिया से बिहार ले जाकर बेचने की योजना थी. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया.
नशा तस्करों में हड़कंप
हजारीबाग पुलिस की इन दोहरी कार्रवाइयों से अवैध नशे और शराब के कारोबारियों में दहशत का माहौल है. इसे नशे के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. समाज को नशे से मुक्त रखने के लिए आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है. यदि आसपास नशे का कारोबार दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि नशा समाज को खोखला बनाता है.
ये भी पढ़ेंः
नशे के कारोबारियों पर जोरदार प्रहार, एक सप्ताह में जब्त हुए 3 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ
चतरा में भारी मात्रा में अफीम और ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, 91 हजार रुपए से अधिक कैश भी बरामद
नशे के कारोबार पर झारखंड पुलिस करेगी चौतरफा हमला, पांच जिलों में खुलेगा नारकोटिक्स थाना