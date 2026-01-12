सूरज राणा हत्याकांड खुलासा: डीजे बजाने को लेकर हुई थी हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार
हजारीबाग में डीजे बजाने को लेकर हुई सूरज राणा की हत्या के मामले में आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : January 12, 2026 at 8:32 PM IST
हजारीबाग: जिले में जब लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, उसी रात 1 जनवरी को लोहसिंघना थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रपुरी चौक पर सूरज राणा की मारपीट कर तेज हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस मामले में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं.
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि कोलघटी में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें कुछ अपराधी बदले की भावना से तलवार, डंडा और हरवे हथियार से लैस होकर इंद्रपुरी चौक पहुंचे थे. रात करीब 10 बजे सूरज कुमार राणा की निर्मम तरीके से मारपीट कर हत्या कर दी गई. वहीं एक अन्य व्यक्ति कुलदीप सोनी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था.
नोएडा से तीन, बड़कागांव से चार को किया गिरफ्तार
घटना के बाद मृतक की पत्नी काजल कुमारी ने लोहसिंघना थाना में आवेदन दिया था. इसे लेकर एसआईटी का गठन किया गया. टीम के द्वारा नई दिल्ली, भिलाई, नोएडा, चतरा, रामगढ़, रांची और बड़कागांव थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया. एसआईटी द्वारा हजारीबाग एसपी को सूचना मिली कि घटना में शामिल तीन आरोपी राहुल कुमार, रोशन कुमार और दीपक कुमार नोएडा सेक्टर 126 में हैं, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार तीनों आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर नोएडा से हजारीबाग लाया गया. इसके बाद सभी आरोपियों से पूछताछ की गई. पूछताछ में बताए गए पते से अन्य चार आरोपियों में सोनू कुमार, राहुल उर्फ लोलो, अमन कुमार उर्फ रोहन और मुकेश कुमार को बड़कागांव थाना क्षेत्र के पिपराडीह गांव से गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी कोलघटी से ही की गई है.
