ETV Bharat / state

सूरज राणा हत्याकांड खुलासा: डीजे बजाने को लेकर हुई थी हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार

हजारीबाग में डीजे बजाने को लेकर हुई सूरज राणा की हत्या के मामले में आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

EIGHT ACCUSED ARRESTED IN HAZARIBAG
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 12, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: जिले में जब लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, उसी रात 1 जनवरी को लोहसिंघना थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रपुरी चौक पर सूरज राणा की मारपीट कर तेज हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस मामले में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं.

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि कोलघटी में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें कुछ अपराधी बदले की भावना से तलवार, डंडा और हरवे हथियार से लैस होकर इंद्रपुरी चौक पहुंचे थे. रात करीब 10 बजे सूरज कुमार राणा की निर्मम तरीके से मारपीट कर हत्या कर दी गई. वहीं एक अन्य व्यक्ति कुलदीप सोनी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

नोएडा से तीन, बड़कागांव से चार को किया गिरफ्तार

घटना के बाद मृतक की पत्नी काजल कुमारी ने लोहसिंघना थाना में आवेदन दिया था. इसे लेकर एसआईटी का गठन किया गया. टीम के द्वारा नई दिल्ली, भिलाई, नोएडा, चतरा, रामगढ़, रांची और बड़कागांव थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया. एसआईटी द्वारा हजारीबाग एसपी को सूचना मिली कि घटना में शामिल तीन आरोपी राहुल कुमार, रोशन कुमार और दीपक कुमार नोएडा सेक्टर 126 में हैं, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार तीनों आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर नोएडा से हजारीबाग लाया गया. इसके बाद सभी आरोपियों से पूछताछ की गई. पूछताछ में बताए गए पते से अन्य चार आरोपियों में सोनू कुमार, राहुल उर्फ लोलो, अमन कुमार उर्फ रोहन और मुकेश कुमार को बड़कागांव थाना क्षेत्र के पिपराडीह गांव से गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी कोलघटी से ही की गई है.

ये भी पढ़ें: जेल ब्रेक करने वाले तीन बंदी महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार, पहले भी जेल से भागा था एक कैदी

हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

हजारीबाग में नकली शराब रैकेट का भंडाफोड़, 53 पेटी विदेशी शराब जब्त

TAGGED:

ACCUSED ARRESTED
HAZARIBAG
हत्या के आरोपी गिरफ्तार
हजारीबाग में आठ आरोपी गिरफ्तार
EIGHT ACCUSED ARRESTED IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.