रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी, मामूली विवाद में वैन से कुचलकर ली थी जान

रांचीः मामूली विवाद में विवेक नाम के युवक को वैन से कुचलने वाले आरोपी अली को गिरफ्तार कर लिया गया है. अली ने विवाद के बाद पेट्रोल पंप पर विवेक को अपने वहन से कुचल दिया था, जिसकी वजह से विवेक की मौत हो गई थी.

फरार हो गया था आरोपी

रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में स्थित पेट्रोप पंप के पास स्कूटी सवार को कुचलने वाले आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम अली जोहेब है. वह पुंदाग इलाके का रहने वाला है.

इस मामले की जानकारी देते हुए हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि 31 दिसंबर को पेट्रोल पंप में विवेक तिर्की और कार चालक अली जोहेब के साथ विवाद हो गया था. दोनों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट भी हुई थी जिसके बाद कार चालक ने स्कूटी सवार को कुचलते हुए भाग गया.

पुलिस द्वारा जब्त वैन (ETV Bharat)

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची. घायल विवेक को एक निजी अस्पताल ले गयी, जहां इलाज के दौरान विवेक की मौत हो गयी. मामले में कार चालक के विरूद्ध जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया. साथ ही उसकी कार को भी पुलिस ने जब्च कर लिया है.