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एटीएम बदलकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, कई एटीएम कार्ड और सिम बरामद

रांची: राजधानी रांची के लोअर बाजार पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों के खाते से पैसे निकालने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी नावेद खान के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से अलग-अलग बैंकों के 11 एटीएम कार्ड, पांच सिम कार्ड, दो मोबाइल फोन और दो पासबुक बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार, आरोपी रांची के लोअर बाजार इलाके में घूम-घूमकर एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों को निशाना बनाता था. वह मदद करने के बहाने लोगों के पास पहुंचता और मौका देखकर उनका एटीएम कार्ड बदल देता था. इसके बाद दूसरे एटीएम से कार्ड का इस्तेमाल कर खाते से रकम निकाल लेता था. पुलिस को आरोपी के खादगढ़ा बस स्टैंड जाने वाले रास्ते के पास स्थित पिकनिक होटल में होने की सूचना मिली थी. इसके बाद लोअर बाजार पुलिस ने वहां छापेमारी कर नावेद खान को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 11 एटीएम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद हुए.

पूछताछ जारी

लोवर बाजार थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और उसके साथ इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस बरामद एटीएम कार्ड और मोबाइल की भी जांच कर रही है.