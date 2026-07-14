जामताड़ा में धरा गया साइबर अपराधी, APK File डाउनलोड कराकर करता था मासूम लोगों से ठगी
जामताड़ा में साइबर थाना पुलिस ने एक अपराधी को नगदी और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है.
Published : July 14, 2026 at 5:37 PM IST
जामताड़ा: जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से चार लाख रूपये नगद, कई फर्जी मोबाइल सिम एवं मोटरसाइकिल बरामद किए हैं. दरअसल, साइबर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्माटांड़ थाना क्षेत्र में कुरुवा के पास छापेमारी करके एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है.
देवघर का अपराधी जामताड़ा में देता था साइबर अपराध को अंजाम
साइबर थाना पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए अपराधी का नाम नसरुद्दीन अंसारी, ग्राम पंचरुखी थाना मार्गो मुंडा देवघर जिले का निवासी है, जो देवघर जिले के मार्गो मुंडा से आकर जामताड़ा में साइबर अपराध को अंजाम दिया करता था. पुलिस ने सूचना मिलने के बाद टीम गठित करके छापेमारी के बाद अपराधी को दबोच है.
APK File डाउनलोड करके करता था साइबर ठगी
पकड़े गए साइबर अपराधी के बारे में बताया जाता है कि वह स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड बंद होने एवं नया कार्ड लेने की बात करके मासूम लोगों को झांसे में लेता था और उनके मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड करा करके क्रेडिट कार्ड की सभी तरह की गोपनीय जानकारी हासिल कर लेता था और साइबर ठगी को अंजाम दिया करता था.
पकड़ा गया अपराधी काफी दिनों से साइबर अपराध में संलप्ति था और सूचना पाकर कर्माटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया है. तलाशी के क्रम में उसके थैले से चार लाख के आसपास नगद राशि बरामद हुई है, जो साइबर ठगी का पैसा मालूम होता है: अमित कुमार, डीसीपी, साइबर थाना
साइबर डीसीपी ने आगे बताया कि पकड़ा गया साइबर अपराधी, देवघर जिले के मार्गो मुंडा का रहने वाला है. अपराधी के द्वारा कितने की साइबर ठगी की गई है, इसके बारे में छानबीन की जा रही है. फिलहाल पकड़े गए साइबर अपराधी के खिलाफ साइबर थाने में मामला दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा के तहत जामताड़ा जेल भेज दिया है.
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