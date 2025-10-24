ETV Bharat / state

यूपी का रहने वाला साइबर अपराधी जामताड़ा से गिरफ्तार, अपने रिश्तेदार के यहां रहकर कर रहा था ठगी

जामताड़ा: उत्तर प्रदेश का रहने वाला साइबर अपराधी जामताड़ा में अपने रिश्तेदार के यहां रहकर साइबर अपराध का अंजाम दे रहा था. साइबर थाना की पुलिस ने पांच साइबर अपराधी को पकड़ा है. जिनके पास से कई मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला समीर नाम का साइबर अपराधी जामताड़ा में अपने रिश्तेदार फूफा के यहां रहकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था. इसको लेकर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया तो वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया.

साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना का आधार पर साइबर के अड्डे पर छापामारी अभियान चलाया. जहां साइबर अपराध करते कुल 5 साइबर अपराधी को पकड़े गए. सभी साइबर अपराधी नारायणपुर थाना क्षेत्र के एक पत्थर खदान में साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने टीम बनाकर छापामारी की जहां से साइबर अपराध करते रंगे हाथ साइबर अपराधी पकड़े गए. 5 साइबर अपराधी को पुलिस ने साइबर थाना में मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जामताड़ा जेल भेज दिया है.

इन साइबर अपराधियों में सिराज अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी, असलम अंसारी, तौसीफ अंसारी और मोहम्मद समीर शामिल है. इनमें मोहम्मद समीर ग्राम जयपुर थाना सराय नाथ जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है. इसके बारे में बताया गया कि मोहम्मद समीर साइबर अपराध सीखने के लिए अपने रिश्तेदार फूफा के यहां रहता था और अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था.

मोबाइल, फर्जी सिम और एटीएम कार्ड बरामद

इन साइबर अपराधियों के पास से तलाशी के दौरान पुलिस ने 11 मोबाइल, 15 सिमकार्ड, चार एटीएम कार्ड, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है. ये साइबर अपराधी विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड बंद होने और नया एटीएम कार्ड बनवाने के नाम पर फर्जी कॉल कस्टमर को करते थे. इसके बाद उनको झांसे में लेकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे.

लाखों का ट्रांजैक्शन पुलिस के हाथ लगी