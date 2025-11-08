ETV Bharat / state

खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छह अपराधी गिरफ्तार

खूंटी में दो अलग-अलग घटनाओं में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

KHUNTI CRIMINALS ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में अपराधी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटी: जिले में हुए दो अलग-अलग कांड का खूंटी और मारंगहादा की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहली घटना हत्या से जुड़ी है जबकि दूसरी घटना हथियार के बल पर व्यापारियों से लूटपाट की है.

पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर हत्याकांड का खुलासा किया

खूंटी पुलिस ने कुक रंजीत महतो हत्याकांड का खुलासा एक सप्ताह के भीतर कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पहली पत्नी सुगी देवी (40) और उसके भांजे सोनू महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 31 अक्टूबर को कदमा तालाब के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. अगले दिन शव की पहचान रंजीत महतो के रूप में हुई, जो खूंटी शहर के गिरजाटोली में किराये के मकान में रहता था.

जानकारी देते डीएसपी वरुण रजक (Etv Bharat)

पहली पत्नी ने अपने भांजे के साथ हत्या की साजिश रची थी

डीएसपी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि रंजीत की हत्या उसकी दूसरी शादी के कारण हुई. उसने रेणु देवी नामक महिला से दूसरी शादी की थी. जिससे नाराज होकर पहली पत्नी सुगी देवी ने अपने भांजे सोनू महतो और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार लिया है. गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त भुजाली, पेट्रोल और जले कपड़ों के अवशेष बरामद किए गए हैं. कपड़ों को साक्ष्य छिपाने के लिए जलाया गया था.

सोनू महतो का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की. पुलिस अब फरार दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही. डीएसपी वरुण कुमार रजक के नेतृत्व में गठित टीम ने पूरे मामले का खुलासा किया है.

पुलिस ने सामान किया बरामद

वहीं दूसरे मामले में मारंगहादा थाना पुलिस ने दो लूटकांड का खुलासा करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में रूगुडीह के जोगोन नाग उर्फ राजा (26), महादेव मंडा के अंकित नायक उर्फ कछुआ (19), सोदाग के निहारण होरो उर्फ मोटा (24) और रंजीत मुंडा उर्फ पोटो (22) शामिल हैं. पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, दो मोटरसाइकिल, चार मोबाइल फोन, लूटे गए 20 हजार रुपये नकद और एक काला बैग बरामद किया है.

डीएसपी वरुण कुमार ने बताया कि आरोपियों ने हितुटोला टावर के पास खूंटी के कटे-फटे नोट बदलने वाले दो व्यापारी दिलीप राम तथा राजू महतो से एक सप्ताह के अंतराल में पिस्टल दिखाकर 40 हजार रुपये लूटे थे. तब दोनों व्यापारी मारंगहादा साप्ताहिक हाट से खूंटी लौट रहे थे कि रास्ते में रोककर उनसे लूटपाट की गयी थी.

पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया

पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर मामले का खुलासा किया है. पूछताछ में चारों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उन लोगों ने दोनों व्यापारियों से लूटपाट की थी.

छापेमारी दल में डीएसपी वरुण कुमार रजक, खूंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार, सब-इंस्पेक्टर सीताराम दांगी, आदित्य कुमार, एएसआई अंजना मेरी बाड़ा, मारंगहादा थाना प्रभारी शंकर कुमार विश्वकर्मा, सब इंस्पेक्टर संतोष रजक, रमजानुल हक, एएसआई कृष्णकांत मेहता और खूंटी पुलिस की तकनीकी टीम शामिल रही.

ये भी पढ़ें-

साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवा रहे ग्रामीण, जांच में सामने आ रहे चौंकाने वाले खुलासे!

एक्शन मोड में सरायकेला पुलिस, छापेमारी में 16 आरोपी गिरफ्तार

झारखंड में हत्या और सड़क लूट जैसी वारदाते बढ़ीं, चोरी का ग्राफ हुआ कम

TAGGED:

KHUNTI CRIMINALS SENT TO JAIL
खूंटी में अपराधी गिरफ्तार
LOOT IN KHUNTI
हत्या के अपराधी भेजे गए जेल
KHUNTI CRIMINALS ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.