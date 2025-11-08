ETV Bharat / state

खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छह अपराधी गिरफ्तार

खूंटी: जिले में हुए दो अलग-अलग कांड का खूंटी और मारंगहादा की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहली घटना हत्या से जुड़ी है जबकि दूसरी घटना हथियार के बल पर व्यापारियों से लूटपाट की है.

पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर हत्याकांड का खुलासा किया

खूंटी पुलिस ने कुक रंजीत महतो हत्याकांड का खुलासा एक सप्ताह के भीतर कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पहली पत्नी सुगी देवी (40) और उसके भांजे सोनू महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 31 अक्टूबर को कदमा तालाब के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. अगले दिन शव की पहचान रंजीत महतो के रूप में हुई, जो खूंटी शहर के गिरजाटोली में किराये के मकान में रहता था.

जानकारी देते डीएसपी वरुण रजक (Etv Bharat)

पहली पत्नी ने अपने भांजे के साथ हत्या की साजिश रची थी

डीएसपी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि रंजीत की हत्या उसकी दूसरी शादी के कारण हुई. उसने रेणु देवी नामक महिला से दूसरी शादी की थी. जिससे नाराज होकर पहली पत्नी सुगी देवी ने अपने भांजे सोनू महतो और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार लिया है. गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त भुजाली, पेट्रोल और जले कपड़ों के अवशेष बरामद किए गए हैं. कपड़ों को साक्ष्य छिपाने के लिए जलाया गया था.

सोनू महतो का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की. पुलिस अब फरार दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही. डीएसपी वरुण कुमार रजक के नेतृत्व में गठित टीम ने पूरे मामले का खुलासा किया है.

पुलिस ने सामान किया बरामद