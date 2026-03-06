ETV Bharat / state

शातिर अपराधियों ने दिया था शराब दुकान में फायरिंग को अंजाम, पुलिस ने तीन को दबोचा

रांची में शराब दुकान में फायरिंग मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

firing at liquor shop
गिरफ्तार अपराधियों के साथ पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट - प्रशांत कुमार

रांची : राजधानी रांची के अनगड़ा में होली के एक दिन पहले शराब दुकान में बेखौफ होकर फायरिंग करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर की अगुवाई में तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 3 मार्च की रात सूचना प्राप्त हुई कि अनगड़ा थाना के गेतलसूद बाजार में स्थित अनुज्ञप्ति प्रदत शराब की कम्पोजिट दुकान पर तीन अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई है. सूचना के बाद रांची एसएसपी के द्वारा ग्रामीण एसपी के निर्देशन में सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते जोन्हा मुर्गी पोल्ट्री फोर्म के पास छापामारी की और घटना में संलिप्त तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार अपराधियों में देव सिंह मुंडा, गौतम यादव उर्फ गोल्डन यादव और भोलू सोनी उर्फ भोलू वर्मा शामिल हैं. इनके पास से कांड में प्रयुक्त एक देसी रिवाल्वर, एक देसी कट्टा तथा 19 जिंदा कारतूस और 04 मोबाईल तथा एक पल्सर मोटरसाईकिल को बरामद किया गया.

अपराधियों ने स्वीकारा अपराध

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में पता चला कि 3 मार्च को तीनों व्यक्ति गेतलसूद शराब दुकान गए थे, वे वहां के स्टाफ को धमकाते हुए शराब की बोतल की मांग करने लगे. जब स्टाफ ने शराब देने से मना किया. तो इन्होंने गाली-गलौज करते हुए उसपर फायरिंग कर दी.

उस दौरान स्टाफ ने किसी तरह कांउटर के पीछे छिप कर अपनी जान बचाई. ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. रांची सहित राज्य के विभिन्न थानों में उग्रवादी कांडों में भी यह अपराधी लिप्त थे.

यह भी पढ़ें:

रांची में अपराधियों का दुस्साहस, शराब दुकान पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

होली के जश्न के दौरान धनबाद में फायरिंग, दो युवकों को लगी गोली

गैंगस्टर प्रिंस खान ने रिम्स के डॉक्टर और फहीम खान के परिवार को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दी चेतावनी

TAGGED:

RANCHI LIQUOR SHOP FIRING
RANCHI POLICE
FIRING IN RANCHI
रांची में फायरिंग
FIRING AT LIQUOR SHOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.