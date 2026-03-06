ETV Bharat / state

शातिर अपराधियों ने दिया था शराब दुकान में फायरिंग को अंजाम, पुलिस ने तीन को दबोचा

गिरफ्तार अपराधियों के साथ पुलिस अधिकारी ( Etv Bharat )

रिपोर्ट - प्रशांत कुमार

रांची : राजधानी रांची के अनगड़ा में होली के एक दिन पहले शराब दुकान में बेखौफ होकर फायरिंग करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर की अगुवाई में तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 3 मार्च की रात सूचना प्राप्त हुई कि अनगड़ा थाना के गेतलसूद बाजार में स्थित अनुज्ञप्ति प्रदत शराब की कम्पोजिट दुकान पर तीन अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई है. सूचना के बाद रांची एसएसपी के द्वारा ग्रामीण एसपी के निर्देशन में सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते जोन्हा मुर्गी पोल्ट्री फोर्म के पास छापामारी की और घटना में संलिप्त तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार अपराधियों में देव सिंह मुंडा, गौतम यादव उर्फ गोल्डन यादव और भोलू सोनी उर्फ भोलू वर्मा शामिल हैं. इनके पास से कांड में प्रयुक्त एक देसी रिवाल्वर, एक देसी कट्टा तथा 19 जिंदा कारतूस और 04 मोबाईल तथा एक पल्सर मोटरसाईकिल को बरामद किया गया.

अपराधियों ने स्वीकारा अपराध