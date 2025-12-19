ETV Bharat / state

रिवाल्वर के साथ अपराधी लगा पुलिस के हाथ, फायरिंग की घटना में भी है संलिप्तता

पाकुड़ पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ एक अपराधी को पकड़ा है.

Police arrested criminal with revolver in Pakur
पाकुड़ पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 19, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: देसी पिस्तौल के साथ एक अपराधी को पकड़ने में पाकुड़ पुलिस को सफलता मिली है. धराये अपराधी को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ये जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार ने पत्रकार सम्मेलन कर दी.

महेशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि बीते 5 दिसंबर को अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के चिलगो गांव के रमेश मुर्मू पर टार्गेट कर एक व्यक्ति ने दो गोली चलायी पर मिस फायर हो गया और व्यक्ति घटनास्थल से फरार हो गया. रमेश मुर्मू ने मामले को लेकर थाना में लिखित शिकायत की.

पुलिस को मिली शिकायत पर थाना में कांड संख्या 73/25 व बीएनएस की धाराओं के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. कांड अंकित होने के बाद पुलिस अनुसंधान शुरू की. अनुसंधान के क्रम में जामकनाली गांव से सुनील मुर्मू नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो घटना को अंजाम देने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. सुनील की निशानदेही पर एक देसी रिवाल्वर भी बरामद किया गया.

एसडीपीओ ने बताया कि सुनील मुर्मू के खिलाफ वर्ष 2024 में भी अमड़ापाड़ा थाना में अपराधिक मामला दर्ज किया गया था. धराये अपराधी सुनील मुर्मू को पुलिस ने मंडल कारा भेज दिया. इस छापेमारी दल में अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी मदन शर्मा के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक पप्पू कुमार, चन्दन कुमार सिंह, बुदीलाल मुर्मू, सहायक अवर निरीक्षक सुरेश गोप, सूरजमल पासवान दलबल सहित शामिल रहे.

बता दें कि शिकायतकर्ता रमेश मुर्मू ने गोली चलाने के इस घटना को लेकर पूर्व में जमीन विवाद बताया था. उसके विरोधी पक्ष द्वारा इस कांड को अंजाम दिलाने का संदेह जताया था.

संपादक की पसंद

