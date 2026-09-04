रंगदारी के लिए धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार, नक्सल और रेल डकैती के मामलों में जा चुका है जेल
रांची मे कारोबारी को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 11:09 PM IST
रांचीः राजधानी के रातू थाना क्षेत्र में एक कारोबारी से फोन पर जान से मारने की धमकी देकर लाखों रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में शामिल शातिर अपराधी गणेश पाहन को गिरफ्तार किया है. गणेश पर ट्रेन डैकती जैसे गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.
अज्ञात नंबर से दी गई थी धमकी
जानकारी के अनुसार, रातू थाना कांड संख्या 262/26, दिनांक 31 जुलाई 2026 में वादी ने अज्ञात मोबाइल नंबर और अज्ञात अपराधकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी की मांग की जा रही थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस ने इस मामले में गणेश पाहन उर्फ गणेश मुंडा को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह नक्सल गतिविधि तथा रेल डकैती जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है.
टीम का हुआ था गठन
बता दें कि रंगदारी की मांग के बाद वादी काफी डरे हुए थे. जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रांची के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में डीएसपी मुख्यालय-द्वितीय अजय आर्यन के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया. टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की. जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों को जोड़ा. इसके बाद छापेमारी कर मामले में संलिप्त गणेश पाहन उर्फ गणेश मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया.
पूछताछ में सामने आए सहयोगियों के नाम
डीएसपी मुख्यालय-द्वितीय अजय आर्यन के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने कुछ अन्य सहयोगियों के नाम भी बताए हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है, जिसे मामले से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है.
नक्सल और रेल डकैती के मामले में भी रहा है आरोपी
गिरफ्तार गणेश पाहन का आपराधिक इतिहास भी पुलिस के सामने आया है. उसके खिलाफ पहले से गंभीर मामले दर्ज हैं. इनमें चक्रधरपुर रेल थाना का डकैती से जुड़ा मामला, मुरहू थाना का आर्म्स एक्ट और सीएलए एक्ट से संबंधित मामला तथा टेबो थाना का हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला शामिल है.
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