रांची पुलिस के शिकंजे में अपराधी, होमगार्ड जवान पर चाकू से हमला कर की थी लूटपाट
रांची में पुलिस ने होमगार्ड जवान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 6, 2026 at 5:19 PM IST
रांचीः 25 मई को रांची के चुटिया इलाके में होमगार्ड जवान के साथ चाकू के बल पर हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों ने होमगार्ड जवान पर चाकू से हमला भी किया था जिसकी वजह से वह घायल हुए थे. अपराधियों ने जवान की वर्दी को झाड़ियां में फेंक दिया था.
क्या है पूरा मामला
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 25 मई की रात्रि समय करीब 02.30 बजे चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी चौक के पास दो अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा स्कूटी सवार गृहरक्षक गणेश राम पर चाकू से हमला कर स्कूटी लूट ली. जिस संबध में चुटिया थाना कांड सं0-65/26, दिनांक-25.05.2026, धारा-126 (2)/309 (4)/3 (5) भा०न्या०स० दर्ज किया गया था. घटना के समय गृहरक्षक गणेश राम, सादे लिवास में थे उनकी वर्दी स्कूटी के डिक्की में थी. घटना के पश्चात गृहरक्षक के वर्दी को अपराधियों ने पंचवटी चौक के पास काली मंदिर के सामने रोड पर फेंक दिया गया था.
कांड की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन
सिटी एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके उद्भेदन एवं संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए एक छापामारी टीम का गठन किया गया. छापामारी टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों में लगे CCTV फुटेज के अवलोकन, तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर कांड में दो संदिग्ध सुखेदव गंझू एवं अभिषेक मुंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया.
पूछताछ के क्रम में इन्होंने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. अभियुक्तों की निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त चाकू एवं लूटी गयी स्कूटी को बरामद किया गया है. सिटी एसपी ने बताया कि लूट की गयी स्कूटी को गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा मोडिफाई कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर प्रयोग भी किया जा रहा था.
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