रांची के अपार्टमेंट में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर छापा, हथियार के साथ एक गिरफ्तार
रांची पुलिस ने एक अपार्टमेंट से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी चतरा जिले का रहने वाला है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 4:37 PM IST
रांची: राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित वासुदेव नगर के एक अपार्टमेंट से पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी अमरजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ लोअर बाजार थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
गुप्त सूचना पर कारवाई
रांची पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसएसपी रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि कांटाटोली के वासुदेव नगर स्थित रिबुलेन इनफ्लैक्स अपार्टमेंट के ई-ब्लॉक के फ्लैट नंबर 103 में कुछ संदिग्ध युवक जुटे हैं. सूचना के अनुसार, उनके किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की आशंका थी. इसके बाद वरीय पुलिस उपाधीक्षक (नगर) केवी रमण के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्लैट में छापेमारी की और अमरजीत कुमार सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया.
तीन थानों में दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अमरजीत कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उसके खिलाफ नौडीहा बाजार थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 30/2022, हरिहरगंज थाना में कांड संख्या 78/2022 और राजपुर थाना में वर्ष 2025 में कांड संख्या 59/2025 दर्ज है. पुलिस ने इस मामले में लोअर बाजार थाना कांड संख्या 193/2026, दिनांक 1 नवंबर 2026 के तहत आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें: रांची में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, अब तक दबोचे गए छह अपराधी
रांची में ट्रैवल एजेंसी के नाम पर धोखाधड़ी, लग्जरी गाड़ियां हड़पने वाला गैंग बेनकाब
रांची में सघन वाहन जांच अभियानः ओवरलोडिंग और अधूरे कागजात पर 17 वाहनों पर कार्रवाई, 4.21 लाख जुर्माना वसूला