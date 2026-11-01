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रांची के अपार्टमेंट में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर छापा, हथियार के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस के गिरफ्त में आरोपी ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित वासुदेव नगर के एक अपार्टमेंट से पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी अमरजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ लोअर बाजार थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

गुप्त सूचना पर कारवाई