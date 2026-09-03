मिलिए गिरिडीह की बंटी-बबली से, गाड़ी पर 80 प्रतिशत छूट का लालच देकर ठग लिए करोड़ों रुपये

मिलिए गिरिडीह की बंटी-बबली से, गाड़ी पर 80 प्रतिशत छूट का लालच देकर ठग लिए करोड़ों रुपये
गिरिडीह के एक दंपती को 10 करोड़ की ठगी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : September 3, 2026 at 7:10 AM IST
गिरिडीह: बाइक खरीदे या एसयूवी शोरूम की कीमत पर 40 से 80 प्रतिशत तक की छूट पाए. राधास्वामी संगठन की इस स्कीम ने खूब सुर्खियां बटोरी. योजना का लाभ लेने के लिए लोगों की कतार लग गई. हजारों लोग इस योजना से जुड़े. शुरुआत में योजना से जुड़े लोगों को लाभ मिला भी लेकिन समय बीतते-बीतते यह साफ हो गया कि योजना आम जन की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए बनायी गई थी.
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पत्नी गिरफ्तार
अब इस मामले में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा और उसकी पत्नी संगठन की जिला प्रभारी अनिशा सिन्हा, अनिशा का भाई सुमित सिन्हा और संगठन का विजिलेन्स ऑफिसर सुबोध सिंह को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी अमजद अंसारी के द्वारा की गई शिकायत पर की गई है. गिरफ्तारी की पुष्टि डीएसपी आरके राणा ने की है.
उन्होंने बताया कि अमजद अंसारी द्वारा यह शिकायत की गई कि राधास्वामी संगठन द्वारा वाहन योजना समेत कई तरह की योजना चलाया जा रहा था. योजना के तहत हर वाहन पर 40 से 80% की छूट दी जा रही थी. स्कीम थी लाभुक को 20 से 40% भुगतान करना है. इसके बाद वाहन की सारी किस्त संगठन देगा. ऐसे में कई लोग संगठन के पास पहुंचे और पैसा जमा किए. संगठन के द्वारा कुछ महीने किस्त दी गई लेकिन इसके बाद किस्त देना बंद कर दिया.
10 करोड़ की ठगी: डीएसपी
इस मामले में डीएसपी ने कहा अभी तक प्रथम दृष्टया 10 करोड़ की ठगी का मामला है, लेकिन यह रकम बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि इस ठगी में और भी कई लोग शामिल हैं, जिसकी जांच चल रही है.
ऐसी थी योजना
बताया गया कि संगठन के द्वारा वाहन स्कीम के अलावा कन्यादान योजना, टेंट डेकोरोशन योजना, आवास योजना समेत कई योजना का लालच लोगों को दिया जा रहा था. इसी लालच में कई लोग फंस गए.
विधायक चुनाव के लिए मैदान में उतरी थी अनिशा
इस संगठन के कई लोग बिहार के रहने वाले हैं. वहीं अनिशा और मुकेश गिरिडीह के रहने वाले हैं. इनके द्वारा लोगों के द्वारा जमा किए गए पैसे से खूब ऐश की गई. 2024 के विधानसभा चुनाव में अनिशा मैदान में उतरी. जेएमएम के कद्दावर नेता सह वर्तमान में मंत्री सुदिव्य कुमार और भाजपा के दिग्गज नेता निर्भय शाहबादी के खिलाफ मैदान में उतरी. चुनाव में लाखों रुपए खर्च भी की. माहौल ऐसा बनाया कि मानो वह चुनाव ही जीत जाएगी. हालांकि अनिशा चंद वोट में ही सिमट कर रह गई.
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