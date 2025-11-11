महिला ने संबंध बनाने से किया इंकार तो कर दी हत्या, लाश का लगाया ठिकाने, आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार
ऊधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खटीमा में हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया.
खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में बीती एक नवंबर को झाड़ियों में मिली महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिलस ने इस मामले में एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ठेकेदार ने ही महिला की हत्या कर उसका शव कट्टे में डाल कर झाड़ियों में ठिकाने लगाया था.
पुलिस ने मुताबिक महिला ने आरोपी के साथ संबंध बनाने से मना कर दिया था, इसी वजह से आरोपी ठेकेदार ने महिला की हत्या कर दी थी. पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला की गला घोंटकर हत्या की है. उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का खुलासा किया.
उन्होंने बताया कि एक नवम्बर को खटीमा कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि सब्जी मंडी के पीछे रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में कट्टे के अंदर महिला का शव पड़ा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया.
महिला की शिनाख्त ऊधम सिंह नगर निवासी के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी. महिला के पिता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए अलग से पुलिस टीम का गठन किया गया.
पुलिस ने घटना स्थल के आसपास 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध लोगों से पूछताछ की. इस दौरान पुलिस को सीसीटीवी में अहम सुराग हाथ लगे. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध उदयवीर शर्मा निवासी ग्राम ढाकर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर हाल निवासी खटीमा उम्र 59 वर्ष को 9 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी टूट गया.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 30 अक्टूबर की शाम मृतका उसे रास्ते में मिली और आग्रह करने पर वह उसे अपनी बाइक पर बैठाकर होटल बेस्ट व्यू के पास स्थित अपने किराए के कमरे पर ले गया. अत्यधिक शराब की दुर्गंध आने पर उसने संबंध बनाने से मना किया. मृतका द्वारा पैसे मांगने, कपड़े फाड़ने और झूठा मुकदमा लिखवाने की धमकी देने पर उसने उसका मुंह व नाक दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने एक महिला मित्र और एक अन्य साथी के साथ मिल कर 31 अक्टूबर को शव को झाड़ियों में ठिकाने लगा दिया. पुलिस ने बताया कि 22 नवंबर को आरोपी की बेटी की शादी है. जिसके डर से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के शव को झाड़ियों में ठिकाने लगा दिया था. उसका परिवार दिल्ली में रहता है.
