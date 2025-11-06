ETV Bharat / state

विकासनगर में लाखों की चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, कुंडली खंगाल रही पुलिस

विकासनगर: उत्तराखंड में नशा तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है. आए दिन नशे के सौदागर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. वहीं नशे के सौदागरों पर उत्तराखंड एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का कड़ा प्रहार जारी है. एसटीएफ की एंटीनाकोटिक्स टास्क फोर्स ने थाना विकासनगर पुलिस के संयुक्त अभियान में लगभग डेढ़ किलो से अधिक चरस समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पुलिस पकड़े गए तस्करों की कुंडली खंगाल रही है. वहीं पकड़े गए चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तीन लाख रुपए आंकी जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा.

पुलिस की सक्रियता से पकड़े गए तस्कर: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को साल 2025 तक ड्रग्स फ्री करने के निर्देश दिए हैं. सीए धामी के इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है. वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नाकोटिक्स टास्क फोर्स को उत्तराखंड के संवत जिलों में कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है. इसी कड़ी के उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा थाना विकास नगर देहरादून पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 6 नवंबर की सुबह तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया.

पहाड़ी क्षेत्रों से सस्ते दाम में खरीदते थे तस्कर: पुलिस ने अनुसार थाना विकासनगर देहरादून क्षेत्र से तीन तस्करों दिनेश ग्राम जिसे घराना तहसील कालसी देहरादून, कुंदन चौहान, निवासी ग्राम सूरेऊ तहसील कालसी जिला देहरादून और पंकज निवासी ग्राम सूरेऊ तहसील कालसी जिला देहरादून को चरस के साथ अरेस्ट किया गया. आरोपियों के पास से 1.505 किलोग्राम चरस बरामद की गई. आरोपियों से पूछताछ में बताया गया कि वो यह चरस पहाड़ी क्षेत्रों से सस्ते दामों में लाकर विकासनगर क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचकर अधिक मुनाफा कमाते हैं. पकड़े गए चरस की कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है.