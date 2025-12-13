ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का फिर एक्शन, हॉफ एनकाउंटर में दबोचे दो बदमाश

रायबरेली: खीरों थाना पुलिस ने मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पैर में गोली लगी है. घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



7 दिसंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा: क्षेत्राधिकारी लालगंज अमित सिंह ने बताया कि बीती 7 दिसंबर को श्याम गुप्ता पत्नी रामबाबू ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने शिकायत में बताया था कि उनका मकान व दुकान लालगंज रोड स्थित बरभनखेड़ा मोड़ पर है. 5 दिसंबर को दो लोग आए और उनके गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए. पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई.



पुलिस को देखते ही फायरिंग: इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी खांडेपुर पुलिया के पास मौजूद है. मौके पर पुलिस दोनों बदमाश को पकड़ने गई तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में दोनों चेन स्नेचरों के पैर में गोली लग गई. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, आरोपियों की पहचान कानपुर निवासी विकास पांडेय और रितेश गौतम के रूप में हुई है.