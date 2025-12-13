यूपी पुलिस का फिर एक्शन, हॉफ एनकाउंटर में दबोचे दो बदमाश
रायबरेली पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया, कानपुर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी.
रायबरेली: खीरों थाना पुलिस ने मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पैर में गोली लगी है. घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
7 दिसंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा: क्षेत्राधिकारी लालगंज अमित सिंह ने बताया कि बीती 7 दिसंबर को श्याम गुप्ता पत्नी रामबाबू ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने शिकायत में बताया था कि उनका मकान व दुकान लालगंज रोड स्थित बरभनखेड़ा मोड़ पर है. 5 दिसंबर को दो लोग आए और उनके गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए. पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई.
पुलिस को देखते ही फायरिंग: इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी खांडेपुर पुलिया के पास मौजूद है. मौके पर पुलिस दोनों बदमाश को पकड़ने गई तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में दोनों चेन स्नेचरों के पैर में गोली लग गई. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, आरोपियों की पहचान कानपुर निवासी विकास पांडेय और रितेश गौतम के रूप में हुई है.
क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है. गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है. अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में थाना खीरों व एसओजी, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम मौजूद रही.
