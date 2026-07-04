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कंटेनर से हो रही थी मवेशी की तस्करी, शिकंजे में यूपी का तस्कर

पलामूः जिला पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक कंटेनर से 42 मवेशियों को बरामद किया है जबकि तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्कर में से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है.

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़वा के इलाके से छतरपुर होते हुए बिहार के इलाके में मवेशी की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में नावाबाजार थाना की पुलिस ने नेशनल हाईवे पर बने चेक पोस्ट पर चेकिंग शुरू किया गया. चेकिंग के क्रम में कंटेनर को रोका गया. रुकने के बाद कंटेनर से दो व्यक्ति उतरकर फरार होने लगे. पुलिस ने दौड़कर एक व्यक्ति को पकड़ा जबकि एक भाग गया.

कंटेनर से मवेशी की तस्करी (ETV Bharat)

पुलिस ने जब कंटेनर को खोल तो उसके अंदर से 42 मवेशी बरामद हुए, एक मवेशी की मौत हो गई थी. मौके से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के फाफामऊ के रहने इमरान, गढ़वा के रंका के मानपुर के रहने मंसब अंसारी, सफीक अंसारी को गिरफ्तार किया गया है.