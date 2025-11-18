ETV Bharat / state

देहरादून में 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार, बाथरूम के बहाने निकला, ब्लूटूथ लेकर आया तो पकड़ा गया

देहरादून में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने की कोशिश में पकड़ा गया अभ्यर्थी, दो अन्य भी रडार पर, जानिए कैसे पकड़ा गया?

Munna Bhai Arrest
पुलिस की गिरफ्त में आरीपी अभ्यर्थी (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 18, 2025 at 10:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. परीक्षा के दौरान बाथरूम जाने के बहाने अभ्यर्थी एग्जाम हॉल से बाहर गया था. जब परीक्षा कक्ष में वापस लौटा तो उसकी चेकिंग की गई. चेकिंग के दौरान उसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस मिली.

बताया जा रहा परीक्षा केंद्र में नियुक्त सपोर्टिंग स्टाफ ने आरोपी अभ्यर्थी को ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराई थी. आरोपी की ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से अपने अन्य साथी से संपर्क कर परीक्षा में नकल करने की योजना थी, लेकिन योजना धरी की धरी रह गई. वहीं, आरोपी से पूछताछ के आधार पर 2 अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

देहरादून में 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार: बता दें कि 18 नवंबर को भगवान दास ने पुलिस को एक सूचना दी थी. जिसमें बताया गया कि देहरादून में एसएससी की ओर से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन (टायर 1) की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा रही है. जिसका एक परीक्षा केंद्र महादेवी इंटर कॉलेज प्रांगण स्थित महादेव डिजिटल जोन रखा गया है. जहां 12 से 30 नवंबर तक परीक्षा चल रही है.

Kotwali Dehradun
कोतवाली देहरादून (फोटो- ETV Bharat)

बाथरूम जाने के बहाने गया ब्लूटूथ लेकर आया: मंगलवार को प्रथम पारी की परीक्षा 10 बजे से 11 बजे तक थी, जिसमें सुबह 8ः30 बजे से अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू कर दी गई थी. परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी दीपक निवासी हरियाणा भी परीक्षा देने आया था. जो गेट पर चेकिंग के बाद परीक्षा कक्ष में परीक्षा देने चला गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो बाथरूम जाने के बहाने कक्ष से बाहर आ गया. जब वापस कक्ष में गया तो उसकी चेकिंग की गई. जिसमें अभ्यर्थी के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस मिली.

क्या बोली पुलिस? नगर कोतवाली प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया कि अभ्यर्थी से ब्लूटूथ डिवाइस के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि ब्लूटूथ डिवाइस को उसे परीक्षा केंद्र में सपोर्टिंग स्टाफ का कार्य कर रहे व्यक्ति लकी सिंह ने परीक्षा में नकल करने के लिए उपलब्ध कराई गई थी. डिवाइस के माध्यम से उसके परिचित जैश से नकल कराई जानी थी. वहीं, पुलिस ने आरोपी दीपक को मौके से गिरफ्तार किया है.

वहीं, भगवान दास की तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. आरोपी दीपक से पूछताछ के आधार पर जानकारी मिलने के बाद 2 अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CANDIDATE ARREST WITH BLUETOOTH
DEHRADUN SSC EXAM
देहरादून में मुन्ना भाई गिरफ्तार
ब्लूटूथ के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार
DEHRADUN CANDIDATE ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.