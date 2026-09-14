कोलकाता से प्रिंस खान का भाई बंटी खान गिरफ्तार, पुलिस के सामने उगले कई अहम राज
फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान को धनबाद पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद
Published : September 14, 2026 at 5:26 PM IST
धनबाद: फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है. पुलिस की पूछताछ में बंटी खान ने कई अहम राज उगले हैं. एसएसपी प्रभात कुमार के मुताबिक, बंटी ने ऐसे ठिकानों और कुछ नए नामों के बारे में जानकारी दी है, जो अब तक पुलिस के रडार पर नहीं थे.
पुलिस बंटी को उन जगहों पर लेकर जा रही है, जहां अपराध की प्लानिंग और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े सामान होने की सूचना मिली है. वहीं, उसके पास से मिले दस्तावेजों से विदेश भागने की तैयारी के संकेत भी मिले हैं. पुलिस रिमांड पर लेकर उससे विस्तृत पूछताछ करेगी.
पुलिस ने बंटी खान का कराया पैदल मार्च
कोलकाता से गिरफ्तार बंटी खान को धनबाद लाने के बाद बैंक मोड़ थाना में उससे पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद पुलिस ने सुरक्षा के बीच उसे शहर की सड़कों पर पैदल मार्च कराया. पुलिस के इस कदम को प्रिंस खान गैंग के कथित खौफ के खिलाफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
कोलकाता से गिरफ्तारी, धनबाद में पूछताछ
धनबाद पुलिस के मुताबिक, बंटी खान ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां पुलिस से साझा की है. उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम भी बताए हैं, जो पहले पुलिस के रडार पर नहीं थे. इसके अलावा झरिया समेत स्थानीय इलाके के कुछ टर्मिनल और ऐसे सेफ हाइडआउट के बारे में भी जानकारी दी है, जहां बैठकर अपराध की प्लानिंग किए जाने की बात सामने आई है.
एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बहुत सारे राज उसने उगले हैं. अभी पुलिस इसको कुछ ऐसी जगह ले जा रही है, जहां संलिप्त सामान होने की सूचना है, जो-जो चीजें इसने बताई हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी यानी बंटी खान की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गई है. पुलिस उसके बताए ठिकानों की जांच कर रही है.
पुलिस की जानकारी में सामने आए अंजान नाम
एसएसपी के मुताबिक, कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं, जो पहले पुलिस की जानकारी में नहीं थे. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता था और वहां कौन-कौन लोग पहुंचते थे.
एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि कुछ ऐसे नाम बताए हैं, जो हमारे रडार में पहले नहीं थे. कुछ हाइडआउट्स बता रहा है, जहां बैठकर लोग यहां प्लानिंग करते हैं. एक सेफ हाइडआउट बताया जा रहा है, वहां भी पुलिस इसको लेकर जा रही है.”
बंटी खान के पास मिले दस्तावेजों को लेकर खुलासा
”पुलिस को प्रारंभिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि वह विदेश भागने की तैयारी में था. हालांकि दस्तावेज असली हैं या फर्जी, इसकी विस्तृत जांच अभी जारी है. पुलिस संबंधित एजेंसियों और कार्यालयों के जरिए इन दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी.
एसएसपी ने कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन डिटेल्ड पूछताछ की जा रही है. जो मिला है, वह इसका असली है या नहीं, उस पर भी डिटेल जांच किया जा रहा है.”
बंटी खान के खिलाफ कई आपराधिक मामले
एसएसपी के मुताबिक, उसके खिलाफ करीब 15 से 20 मामले होने की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस इसका विस्तृत रिकॉर्ड खंगाल रही है, लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब बंटी बाहर आया, तो उसकी गतिविधियों पर पुलिस की नजर बनी हुई थी. इसी दौरान उसके विदेश भागने की तैयारी की सूचना पुलिस तक पहुंची और कोलकाता में कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
अब पुलिस की अगली रणनीति भी साफ है. कानूनी प्रक्रिया के तहत बंटी खान को जेल भेजा जाएगा और इसके बाद उसे पुलिस रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह जानना चाहती है कि अपराध की प्लानिंग कहां होती थी, कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे, किन ठिकानों का इस्तेमाल किया जाता था और प्रिंस खान के विदेश में बैठे नेटवर्क से उसका संपर्क किस तरह बना हुआ था?
एसएसपी ने बताया कि “आज इसको जेल भेजा जाएगा और फिर हम लोग रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ करेंगे. जितना ज्यादा संभव होगा, हम लोग पूछताछ करेंगे.”
पूछताछ में एक और बड़ा सवाल
क्या बंटी खान के साथ दूसरे लोग भी इस प्लानिंग में शामिल थे? इस मामले में एसएसपी ने साफ किया है कि बंटी के साथ कुछ लोग जरूर थे, लेकिन प्रारंभिक जांच में उनकी संलिप्तता नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल गिरफ्तारी सिर्फ बंटी खान की हुई है, लेकिन अब जांच का सबसे बड़ा सिरा पहुंचता है. प्रिंस खान के परिवार और उसके आपराधिक नेटवर्क तक.
परिवार के सदस्यों और प्रिंस खान के आपराधिक नेटवर्क
पुलिस के मुताबिक, चार भाइयों में एक भाई जेल में है, एक बंटी खान पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि दो भाई विदेश में होने की बात सामने आई है. ऐसे में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि परिवार के सदस्यों और प्रिंस खान के आपराधिक नेटवर्क के बीच किस तरह का संपर्क और समन्वय रहा है.
पुलिस के लिए खुले जांच के कई रास्ते
इधर, बंटी खान की गिरफ्तारी से ज्यादा अहम है उसके द्वारा बताए गए नए नाम हैं. संदिग्ध ठिकाने, सेफ हाइडआउट, अपराध की प्लानिंग और विदेश भागने की तैयारी पुलिस के सामने जांच के कई रास्ते खुल गए हैं. अब बंटी खान की पुलिस रिमांड इस पूरे मामले में सबसे अहम होने वाली है, क्योंकि पुलिस की कोशिश सिर्फ यह पता लगाने की नहीं है कि बंटी विदेश क्यों और कैसे भाग रहा था, बल्कि यह जानने की भी है कि प्रिंस खान का नेटवर्क जमीन से लेकर विदेश तक कैसे ऑपरेट हो रहा है.
यदि बंटी खान की निशानदेही पर बताए गए ठिकानों से कोई अहम सुराग या आपत्तिजनक सामान बरामद होता है, तो आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना हैं.
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