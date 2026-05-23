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खूंटी में दरिंदगी: तोरपा और कर्रा में दो नाबालिगों से दुष्कर्म, पुलिस ने दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार

रांची/खूंटी: जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं. जहां दो अदिवासी नाबालिग बेटियों को हवस का शिकार बनाया गया. पुलिस ने दोनों मामलों की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और महज 6 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है.​

शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण

​पहला सनसनीखेज मामला तोरपा थाना क्षेत्र के उयुर गांव से सामने आया है. जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया गया. इस शोषण के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई और प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई. पीड़िता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने 22 मई 2026 को तोरपा थाना कांड संख्या-29/26 दर्ज किया. जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-69 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा-4 लगाई गई है.

बीएनएस धारा के तहत मामला दर्ज

वहीं दूसरा मामला कर्रा थाना क्षेत्र के तस्की कठरटोली का है. यहां भी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. पीड़िता के परिजनों के लिखित आवेदन पर पुलिस ने कर्रा थाना कांड संख्या-38/26 दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा-64(i)/96/351(2) और 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

मामले को लेकर एसपी ने दी जानकारी