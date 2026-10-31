रांची में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, अब तक दबोचे गए छह अपराधी
रांची में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 8:24 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में राहुल दुबे गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. मुठभेड़ में घायल अपराधी समेत पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गैंग के हथियार सप्लायर जियाउल हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया है.
डोरंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर उसको पकड़ा गया है. इस कार्रवाई में अब तक कुल छह अपराधियों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
रांची सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य कुमार, मोहित पासवान, ऋषभ कुमार, शौरभ कुमार और जियाउल हबीब शामिल हैं. जियाउल हबीब पर राहुल दुबे गैंग को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गैंग को हथियार कहां से मिलते थे और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार पिस्तौल, आठ राउंड जिंदा गोलियां, पांच मैगजीन, एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. राहुल दुबे गैंग की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस का प्रयास गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना और हथियारों की आपूर्ति के नेटवर्क को ध्वस्त करना है.
रिंग रोड पर कार में घूम रहे थे अपराधी
पुलिस के अनुसार, 30 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गिरोह के कुछ अपराधी कार से रिंग रोड क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर नगर और ग्रामीण एसपी के निर्देशन में हटिया के वरीय पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई.
पुलिस टीम ने कांके रिंग रोड क्षेत्र में संदिग्ध कार को रोककर उसमें सवार चार अपराधियों को पकड़ा. तलाशी के दौरान उनके पास से दो पिस्तौल, गोलियां, मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद हुए. पूछताछ में आरोपितों के राहुल दुबे गिरोह से जुड़े होने और विभिन्न क्षेत्रों में फायरिंग की घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी सामने आई. इसके बाद गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सीठियो क्षेत्र में छापेमारी की.
पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में सौरभ घायल
सीठियो में छापेमारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी. पुलिस की आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग में सौरभ कुमार के पैर में गोली लगी. घायल सौरभ को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है. उसके पास से भी एक पिस्तौल, गोली और मोबाइल फोन बरामद किया गया.
गिरफ्तार आरोपितों में कई का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार, जियाउल हबीब के खिलाफ चुटिया और डोरंडा थानों में पहले से मामले दर्ज हैं. वहीं, गुड्डू मिश्रा के खिलाफ मांडर, सदर और रामगढ़ में चोरी समेत अन्य आरोपों से संबंधित मामले दर्ज हैं. आदित्य कुमार राम, ऋषभ कुमार और सौरभ कुमार का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है.
इस मामले में धुर्वा थाना कांड संख्या 285/26, दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है. रांची पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और अवैध हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.
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