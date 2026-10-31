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रांची में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, अब तक दबोचे गए छह अपराधी

रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में राहुल दुबे गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. मुठभेड़ में घायल अपराधी समेत पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गैंग के हथियार सप्लायर जियाउल हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया है.

डोरंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर उसको पकड़ा गया है. इस कार्रवाई में अब तक कुल छह अपराधियों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.