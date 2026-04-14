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रांची में हथियार के साथ धरे गए दो तस्कर, पुलिस ने बिछाया था जाल

रांची: राजधानी रांची की पुलिस ने मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र से हथियार के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दोनों अपराधी अवैध हथियारों का कारोबार करते हैं. अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद हुई है.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 13 अप्रैल की रात सूचना मिली थी कि एक काले रंग की गाड़ी से कुछ अपराधी हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए खलारी से मैक्लुस्कीगंज के तरफ जाने की फिराक में है. इस सूचना के आलोक में मैक्लुस्कीगंज थाना के गश्ती दल को सचेत करते हुए गश्ती पदाधिकारी को वाहन चेकिंग लगाने का आदेश दिया गया.

गश्ती दल द्वारा रोकी गई काले रंग की कार

उसके बाद थाना के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी पु.अ.नि. डेगन कुमार, थाना सशस्त्र बल के साथ चिनाटांड के पास वाहन चेकिंग शुरू की गई. इसी क्रम में करीब 1:00 बजे एक काले रंग की कार आती दिखाई दी, जिसे गश्ती दल द्वारा रोका गया. उक्त गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे. दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम रुस्तम अंसारी उर्फ सोनू और दूसरे ने मो० जैद अंसारी उर्फ अरमान अंसारी, जिला रांची बताया. गश्ती पदाधिकारी की ओर से तलाशी लेने पर रुस्तम अंसारी उर्फ सोनू के कमर में खोसा हुआ एक 7.65 एमएम का लोडेड पिस्टल (जिसके मैगजीन में 2 जिंदा कारतूस) बरामद हुआ.