अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार, 'अश्लील वीडियो' के नाम पर इस तरह करते थे ब्लैकमेल
साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, 15 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड और साइबर ठगी से अर्जित 24,800 रुपये बरामद किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:23 PM IST
इटावा: इटावा में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड और साइबर ठगी से अर्जित 24,800 रुपये बरामद किया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपदीय साइबर सेल को प्रतिबिम्ब पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान साइबर ठगी में शामिल एक मोबाइल नंबर की लोकेशन थाना भरथना क्षेत्र में मिली थी. उसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए झिन्दुआ पुल के निकट निर्माणाधीन बाईपास के पास से 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को फोन कर स्वयं को क्राइम ब्रांच, साइबर सेल या पुलिस विभाग का अधिकारी बताते थे. फोन पर पुलिस सायरन बजाकर लोगों को डराया जाता था और कहा जाता था कि उन्होंने इंटरनेट पर अश्लील या प्रतिबंधित सामग्री देखी है, जिसके कारण उनके खिलाफ गंभीर मुकदमा दर्ज होने वाला है. गिरफ्तारी और जेल भेजने की धमकी देकर आरोपी, पीड़ितों से खातों और यूपीआई के माध्यम से पैसे मंगवाते थे. बाद में उस रकम को आपस में बांट लिया जाता था.
गिरफ्तार आरोपियों में नीरज सिंह, मिंटू, मोहित, राम खिलावन, रवि और सुमित कुमार शामिल हैं. वहीं, पूछताछ के आधार पर 6 अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत हैं.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इटावा पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है. इसी क्रम में जनपद के थानों और साइबर सेल के सहयोग से एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है, जो कि लोगों को अश्लील वीडियो के कंटेंट भेज कर उनको डरा धमकाकर ठगी का काम करता था. आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों को डरा धमका कर पैसा वसूलते थे. पुलिस ने इन अपराधियों में 6 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इसमें सम्मिलित अन्य अपराधियों की तलाश जारी है.
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