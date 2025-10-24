ETV Bharat / state

रांची पुलिस ने एक आर्म्स सप्लायर को रंगेहाथ दबोचा, तीन लोडेड पिस्टल बरामद

रांचीः जिला की ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने बुंडू से एक आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से तीन लोडेड पिस्टल बरामद किए गये हैं. गिरफ्तार शख्स के पहचान जमशेदपुर निवासी दशरथ शुक्ला के रुप में हुई है. वह सुजीत सिन्हा के गिरोह के सदस्य को आर्म्स देने के लिए गया था.

रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 23 अक्टूबर को करीब पौने नौ बजे रांची के एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति आर्म्स के साथ बुंडू के ऐदलहातु एनएच 33 के किनारे सूर्य मंदिर तोरण द्वार के पास किसी को हथियार सप्लाई करने वाला है. इस सूचना पर ग्रामीण एसपी ने बुंडू के एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी.

पुलिस टीम ने एनएच 33 के किनारे सूर्य मंदिर तोरण द्वार के पास पहुंचकर घेराबंदी कर दी. इसी दौरान काला रंग का बैग हाथ में लेकर आया. जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पडी तो वह तेजी से भागने लगा जिसे पुलिस टीम ने खदेड़कर धर दबोचा. उसने अपना नाम दशरथ शुक्ला पता-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर बताया है.

संदेह के आधार पर विधिवत तलाशी के दौरान दशरथ शुक्ला के कमर से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया गया. उसके काले रंग के बैग की तालाशी लेने पर एक काला रंग का 7.65 बोर का लोडेड पिस्टल और एक काला-सिल्वर रंग का 7.65 बोर का लोडेड पिस्टल 4.02 मिला. साथ ही सिल्वर रंग का 7.65 बोर का दो मैगजीन, एक नारंगी सिल्वर रंग का ओप्पो कम्पनी का एफ-17 मोबाईल फोन, एक सिल्वर रंग का आई फोन, 13 मिनी मोबाइल फोन, एक काला रंग का बैग बरामद किया गया.