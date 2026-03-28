फर्रुखाबाद में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार
फिरोजाबाद पुलिस ने भी एक अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 3:49 PM IST
फर्रुखाबाद/फिरोजाबाद: यूपी के अलग-अलग जिलों से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है. फर्रुखाबद के थाना कमालगंज क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने रुपयों का लालच देकर दुष्कर्म किया है. बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके बाद पुलिस घटना के 12 घंटे बाद आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. वहीं, फिरोजाबाद जिले की थाना टूण्डला पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में आरोपित अशोक के पैर में गोली लगी है. मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है. दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में भर्ती कराया गया. जहां से आरोपित अशोक को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया. अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.
फिरोजाबाद में शातिर लुटेरा गिरफ्तार: वहीं, फिरोजाबाद के थाना टूण्डला पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. एएसपी नगर रविशंकर प्रसाद के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जाहिद उर्फ डीपर पुत्र शराफत अली निवासी जाटवपुरी, थाना रसूलपुर के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में करीब डेढ़ दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह थाना टूण्डला के एक मुकदमा में फरार चल रहा था.
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