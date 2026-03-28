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फर्रुखाबाद में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार

फर्रुखाबाद/फिरोजाबाद: यूपी के अलग-अलग जिलों से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है. फर्रुखाबद के थाना कमालगंज क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने रुपयों का लालच देकर दुष्कर्म किया है. बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके बाद पुलिस घटना के 12 घंटे बाद आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. वहीं, फिरोजाबाद जिले की थाना टूण्डला पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया.





अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में आरोपित अशोक के पैर में गोली लगी है. मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है. दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में भर्ती कराया गया. जहां से आरोपित अशोक को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया. अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.