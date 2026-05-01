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लक्सर में डॉक्टर पर हुई फायरिंग, एक आरोपी गिरफ्तार, बाबा के कहने पर चेले ने चलाई थी गोलियां, जानिए क्यों?

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat )